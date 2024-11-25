Мурашко: заболеваемость ВИЧ в России находится на историческом минимуме

Заболеваемость ВИЧ в России с момента запуска первой государственной стратегии по борьбе с распространением инфекции в 2016 году снизилась почти на 40%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в настоящее время уровень заболеваемости находится на историческом минимуме.

Во время выступления на X Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа министр отметил, что в России сохраняется ежегодный тренд снижения случаев заражения вирусом иммунодефицита. России также удается сохранять лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ: в 2023 году его прошли 35% населения страны. Число новых заболевших составило около 55 тыс. человек, что на 1,5% меньше, чем было в 2022-м.

Показатель охвата антиретровирусной терапией также показал рост. Согласно данным Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, охват составил примерно 90%. Господин Мурашко отметил, что это более чем на 6% выше, чем целевой показатель.

В июне Роспотребнадзор опубликовал доклад, согласно которому пораженность ВИЧ-инфекцией в РФ по итогам 2023 года составила 817,6 на 100 тыс. населения России. Показатель заболеваемости составил 40,04 на 100 тыс. населения, что на 7,5% ниже, чем в 2022-м. В то же время финансирование Минздравом централизованных закупок антиретровирусных препаратов сократилось на 29%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «У ВИЧ-положительных заподозрили отрицательный бюджет».