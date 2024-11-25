ВИЧ на минималках

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом (отмечается 1 декабря) министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался об успехах российской медицины на этом направлении. Заболеваемость ВИЧ снизилась на 40% с 2016 года и находится сейчас «на историческом минимуме», заверил, в частности, господин Мурашко. Роспотребнадзор не столь оптимистичен в отчетах — традиционно ведомства используют разную методику подсчета инфицированных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В России заболеваемость ВИЧ-инфекцией с 2016 года снизилась почти на 40% и сейчас находится «на историческом минимуме». Такое заявление сделал Михаил Мурашко на специализированном форуме по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом (отмечается 1 декабря). Министр отметил, что в стране удается сохранять ежегодный тренд снижения числа новых случаев инфекции и держать лидирующие позиции в мире по охвату тестированием. Так, в 2023 году выявлено около 55 тыс. новых случаев заболевания — на 1,5% меньше показателя предыдущего года. При этом, уточнил министр, обследовано 35% населения страны.

Данные Минздрава РФ, отметим, расходятся со статистикой Роспотребнадзора. Последний, например, приводит форму федерального государственного статистического наблюдения №2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», согласно которому в 2023 году было сообщено о 58 740 новых случаях «болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, и бессимптомном инфекционном статусе, вызванном вирусом иммунодефицита» (на 7% меньше, чем годом ранее). Данные ведомств, таким образом, разнятся более чем на 6%. В Роспотребнадзоре говорят, что со времени обнаружения в 1987 году первого инфицированного ВИЧ по 31 декабря 2023 года общее число выявленных случаев инфекции среди граждан РФ достигло 1 692 795 человек. Из них 495 385 умерли за весь период наблюдения (29,3%). Минздрав РФ отчитывается о том, что в России с ВИЧ живут 855 142 человека. Именно столько пациентов, по данным ведомства, в 2023 году находились под диспансерным наблюдением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Отметим, оценки Минздрава и Роспотребнадзора относительно числа россиян, живущих с ВИЧ, традиционно расходились практически весь период наблюдения (оно официально началось с 1987 года). Роспотребнадзор считает носителей антител к ВИЧ (подтвержденных в иммунном блоте или путем выявления РНК, ДНК ВИЧ), объяснил “Ъ” разницу заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что заболеваемость находится на историческом минимуме, господин Покровский охарактеризовал как «образное выражение»: «У нас был период, когда ВИЧ-инфекции не было вообще (до ее выявления в 1987 году.— “Ъ”), а до 1990 года было выявлено меньше тысячи новых случаев». Господин Покровский подтвердил, что в России cсейчас проводят больше тестов на ВИЧ, чем в других странах, однако задался вопросом, всегда ли имеет смысл делать обследование «пожилых женщин или мужчин, которые госпитализируются в связи с проведением какой-нибудь операции на глаза — катаракты или глаукомы». При этом, отметил Вадим Покровский, охват тестированием традиционно уязвимых групп, например, наркопотребителей или мужчин, практикующих секс с мужчинами, напротив, снижается. «Поэтому достоверно говорить, что заболеваемость снижается, я бы не стал»,— заключает господин Покровский.

Не видит «объективных причин для оптимизма» и директор фонда по профилактике социально значимых заболеваний «Шаги» Кирилл Барский: «Даже если брать статистику Минздрава, мы видим огромное количество новых случаев каждый год, общее число инфицированных только растет и приближается к миллиону». Напомним, в конце 2020 года в России утвердили государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года. Она предполагает обеспечение населения эффективным скринингом, увеличение охвата антиретровирусной терапией, снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку, социальную поддержку ВИЧ-инфицированных и членов их семей, а также обеспечение высокого качества жизни детей с ВИЧ. Кирилл Барский полагает, что Минздрав выделяет недостаточно средств на эти цели, именно поэтому «ничего по факту не изменилось».

Наталья Костарнова