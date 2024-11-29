Артем Жога: я приехал в УрФО не для того, чтобы совершать революции

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога заявил об отсутствии планов в корне менять политику шести регионов. «Я приехал не для того, чтобы совершать революции. Я приехал для того, чтобы и дальше развивать УрФО, развивать промышленность, социальную составляющую: медицину, образование, заводы ВПК и обычной сферы, сельское хозяйство»,— сказал он в интервью информагентству ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С этим Артем Жога отметил, что «нашел общий язык» с представителями силового блока, губернаторами шести регионов округа, аппаратом полпредства и федеральными инспекторами. «Меня пугали. И перед назначением, и перед поездкой. Все это время постоянно какие-то люди писали личные сообщения, пугали, что тут сложно, тяжело найти общий язык. Неправда»,— подчеркнул он.

Напомним, Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО 2 октября. Господин Жога провел личные встречи со всеми губернаторами округа. В частности, он посетил Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В Свердловской области Артем Жога совершил рабочие поездки в Нижний Тагил, Верхнюю Пышму, Первоуральск и Каменск-Уральский.

Василий Алексеев