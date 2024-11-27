Полпред Жога: я нашел общий язык с силовым блоком и всеми губернаторами

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога «нашел общий язык» с представителями силового блока, губернаторами шести регионов округа, аппаратом полпредства и федеральными инспекторами. Об этом господин Жога рассказал в интервью информагентству ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Меня пугали. И перед назначением, и перед поездкой. Все это время постоянно какие-то люди писали личные сообщения, пугали, что тут сложно, тяжело найти общий язык. Неправда»,— подчеркнул он.

Господин Жога добавил, что у него произошел «разрыв шаблона», когда он посетил Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра). «У меня был стереотип, что северные поселки приходят в упадок, Север не развивается. И вот я приехал в Ханты-Мансийск и увидел, как развивается город, как люди хвастаются: "А у нас вот так хорошо… А у нас вот такие программы… А здесь мы строим новые дома, здесь у нас новые трассы для биатлона…". И он меня очень поразил»,— сказал он.

Напомним, Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО 2 октября. Господин Жога провел личные встречи со всеми губернаторами округа. В частности, он посетил Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области, ХМАО и Ямало-Ненецкий автономный округ. В Свердловской области Артем Жога совершил рабочие поездки в Нижний Тагил, Верхнюю Пышму, Первоуральск и Каменск-Уральский.

Василий Алексеев