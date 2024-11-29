Эвакуацию отменят по звонку

Водителей могут начать предупреждать об эвакуации их автомобилей. Правоохранители должны будут не менее чем за десять минут до задержания транспортного средства оповещать об этом владельца. За это время он сможет дойти до машины и перепарковать ее согласно правилам. С такой инициативой выступили в экспертном совете при профильном комитете Госдумы. Там считают, что механизм можно применять, если автомобиль не создает критической ситуации на дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нововведение потребует поправок в действующий закон, которые позволят, например, сотрудникам ГИБДД звонить собственникам. Причем делать это нужно не менее трех раз. Как считает один из авторов идеи, глава Общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев, мера упростила бы жизнь добропорядочным водителям: «Безусловно, нарушение есть нарушение, в то же время многие говорят, мол, если бы меня предупредили, я одну минуту просто не успел, но, к сожалению, мои документы остались в автомобиле, и теперь я должен в такси ехать около четырех-пяти часов возобновлять свои документы, оставленные в машине, и так далее.

С тем, чтобы появилась возможность сделать профилактический звонок, чтобы человек убрал транспортное средство и оплатил штраф, никаких проблем не должно быть. Мы знаем, что на эвакуацию тратятся деньги, это и бензин, и техника, дополнительно работают два-три человека, в том числе сотрудники ГИБДД. Человек, который нарушил правила дорожного движения, припарковался так, что его машина мешает действиям аварийных служб, подойдет и уберет ее, если нет, конечно, используется эвакуация».

В Москве стоимость эвакуации легкового автомобиля начинается от 6,5 тыс. руб. и может доходить до 11 тыс. руб. для более мощных машин. При этом водителю необходимо оплатить еще и хранение автомобиля, а также штраф. Если все оплатить до получения авто, то можно получить скидку в 25%. В августе депутаты вносили в Госдуму законопроект об оповещении водителей об эвакуации их транспортных средств. Однако в правительстве выступили против инициативы. Свою позицию в кабинете министров объяснили тем, что эта норма требует дополнительных расходов бюджета.

Вероятно, и в этот раз аналогичное предложение законом не станет, полагает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр: «Скорее всего, Госдума инициативу не поддержит, два раза в одну реку не войдешь, вряд ли предложение получит положительный отзыв от правительства. Но на самом деле эта идея справедливая, потому что очень часто владелец бежит спасать свой автомобиль, который еще не подняли на эвакуатор, и готов оплатить все штрафы, лишь бы авто не увозили, но ему такую возможность не дают.

В целом наличие какого-то количества времени, как бесплатная парковка в течение пяти минут, было бы по отношению к автовладельцам справедливо. Может быть, многие скажут, что надо наказывать нарушителей достаточно жестко, потому что даже не штраф является наказанием, а именно все сложности, которые сопряжены с тем, чтобы вернуть автомобиль. Но все-таки, мне кажется, что по-человечески справедливо было бы давать какое-то время, чтобы забрать машину.

Повторюсь, скорее всего, инициативу не примут, потому что очень много структур задействовано в этом процессе. Полиция оплачивается из бюджета и занимается охраной правопорядка, что касается других служб, они коммерческие, и их надо окупать. А они зачастую жалуются, что получают убытки. При этом мы не должны рассматривать эвакуацию в контексте содержания этих служб. Я все-таки думаю прежде всего о том, какое воспитательное действие оказывает эвакуация на граждан, и о доле справедливости, которая должна быть».

В июле в Госдуме предлагали ввести еще и скидку в 50% при оплате штрафа за эвакуацию в течение 20 дней. Однако в правительстве заявили, что инициатива требует «концептуальной переработки». В кабинете министров считают, что если норму принять в нынешнем виде, бюджет может недополучить часть доходов.

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Владислав Викторов