Подмосковным хордам и дорогам подготовили штрафы

Подмосковные власти готовятся к введению с нового года штрафов за неоплаченный проезд по региональным платным дорогам. Санкция составит от 3 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от типа транспортного средства. Соответствующий закон приняла Мособлдума в первом чтении. Санкцию будут применять на участках Южно-Лыткаринской автодороги и Мытищинской хорде, планируемых к открытию в декабре нынешнего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Въезд на платный участок автодороги

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Въезд на платный участок автодороги

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мособлдума в четверг приняла в первом чтении поправки в областной КоАП, вводящие с 1 января 2025 года новые виды региональных штрафов за неоплаченный проезд по региональным платным дорогам.

Для физлиц и юрлиц, владельцев легковых авто, штраф составит 3 тыс. и 10 тыс. руб., для физлиц и юрлиц, собственников грузовиков и автобусов,— 5 тыс. и 15 тыс. руб. соответственно.

При оплате задолженности за проезд в течение 20 дней постановление будет отменяться. Штрафы будет выносить ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» (ЦБДД) Московской области.

Новые штрафы планируется применять на областных платных дорогах, которые будут открыты в конце года. Участки Южно-Лыткаринской автодороги (юго-восточный дублер МКАД) будут открыты в конце декабря, проезд будет стоит 600 руб. для легковых авто. Мытищинская хорда (северный дублер МКАД, соединяющий Дмитровское и Ярославское шоссе) планируется к открытию в середине декабря, проезд будет стоит 160 руб. для легковых авто. Мособласть также проектирует платный дублер Егорьевского шоссе, его построят ориентировочно в 2028 году.

Рассмотренные Мособлдумой поправки еще будут дорабатываться. Интерес представляют пояснительные материалы к документу. Согласно финансово-экономическому обоснованию, областной минтранс ожидает, что по Южно-Лыткаринской хорде ежемесячно будет проезжать 1,2 млн машин, по Мытищинской хорде — 830 тыс. машин.

На основе прогнозов, сформированных по данным госкомпании «Автодор», подсчитано, что около 5% пользователей обеих дорог не будут оплачивать проезд — речь идет примерно о 100 тыс. водителей.

Из них 61 тыс. оплатят штрафные постановления добровольно, в отношении остальных будет вестись принудительное взыскание через приставов. Для оформления штрафов ЦБДД понадобится дополнительный штат сотрудников, фонд оплаты труда которых составит 83,3 млн руб. в год.

До 1 сентября, напомним, на всех платных магистралях для нарушителей применялся единый штраф Ространснадзора — 1,5 тыс. руб. для легковых авто и 5 тыс. руб. для грузовиков и автобусов. Сборы поступали в федеральный бюджет. В связи с появлением ряда региональных «платников» власти решили разделить санкции на федеральные и субъектовые, распределяя и штрафные сборы между бюджетами, соответствующий закон вступил в силу с 1 сентября.

Единственным регионом, кто уже воспользовался поправками, стала Москва, нормы столичного КоАП (штраф 3 тыс. руб. для владельцев легковых машин) действуют также с сентября. Собственные поправки планирует также принять заксобрание Санкт-Петербурга для наказания неплательщиков на Западном скоростном диаметре.

Иван Буранов