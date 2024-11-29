Курская область получит еще 623 млн руб. на бесплатные лекарства для льготников

Правительство дополнительно направит Курской области 623,4 млн руб. на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти рассчитывают, что это поможет региону дополнительно закупить лекарства и медизделия для льготников. Социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе детям и участникам Великой Отечественной войны, а также чернобыльцам.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с украинскими военными. В результате удара ВСУ по территории региона тактическими ракетами 23 ноября погибли два человека. СКР возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»).

О военном конфликте на Украине — в материале «Ъ» «Зато мы делаем ''Орешник''».