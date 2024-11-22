Зато мы делаем «Орешник»

22 ноября президент России Владимир Путин встретился с руководством Министерства обороны и военно-промышленного комплекса. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что увиделись, чтобы отпраздновать победу, а также продемонстрировать новые амбиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из слов выступавших на совещании можно было понять, что один успешный залп приравнивается к полной реабилитации целой отрасли

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP Из слов выступавших на совещании можно было понять, что один успешный залп приравнивается к полной реабилитации целой отрасли

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Начала совещания ждали с четырех часов дня, а началось оно после семи вечера. За столом сидели министр обороны Андрей Белоусов, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, помощник президента Алексей Дюмин, командиры некоторых родов войск и люди, которых камера культурно не показывала. По информации “Ъ”, это были прежде всего разработчики «Орешника». То есть над рассадкой думали.

Владимир Путин был оживлен и время от времени казался даже веселым. Этого нельзя было сказать про остальных участников совещания (исключая господина Дюмина, которому было, похоже, по крайней мере интересно).

Они были так мрачны, словно испытания «Орешника» в боевых условиях провалились и теперь их позвали на разбор провального полета. (Но это было не так.). Возможно, они привыкли в таком настроении обсуждать решение задач.

— Вы знаете,— обратился к ним президент,— вчера я проинформировал личный состав Вооруженных сил, граждан России, наших союзников во всем мире (все-таки в половине мира.— А. К.), а также тех, кто пытается шантажировать нас силой (а это как раз вторая половина.— А. К.), о новейшей российской ракетной системе средней дальности. Это наш, ваш…— взгляд на неосвещаемую половину зала,— …комплекс, который вы назвали «Орешник». Баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Как мы с вами знаем по анализу данных объективного контроля, испытания прошли успешно.

Правда, ни одна из сторон, и не только в этом зале, а и на поле боя, не уточняет, как именно. Впрочем, на это было страшно просто даже смотреть. Между тем господин Путин, без сомнения, удовлетворен:

— Я вас с этим поздравляю! И, как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать, в том числе в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется.

Это было новое заявление, уже в развитие вчерашнего обращения.

Казалось, лица участников совещания даже на мгновение просветлели.

— Просил организовать нашу встречу сегодня,— продолжал президент,— почти с единственной целью — чтобы поблагодарить вас, сказать вам спасибо за результаты вашей работы! Вас и всех разработчиков системы «Орешник», все научные, производственные, трудовые коллективы, участвовавшие в его создании, имею в виду и всю кооперацию. А это, как известно, конструкторы, ученые, инженеры, рабочие, которые разрабатывали гиперзвуковые технологии, рассчитывали баллистику, осваивали выпуск новейших материалов, систем управления, микроэлектроники и так далее.

Цель была, конечно, не только в том, чтобы поблагодарить. А и в том, к примеру, чтобы рассказать как раз о том, что испытания в боевых условиях будут продолжены.

— Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают гордость, восхищение, убедительно демонстрируют, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом и способна решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России,— настроение Верховного главнокомандующего в самом деле следовало считать приподнятым.

Тут на лицах участников совещания не дрогнул ни один мускул. Возможно, считалось, что только с такими апокалиптическими лицами и можно поднимать такие апокалиптические темы.

— В этой связи подчеркну,— добавил Верховный главнокомандующий,— что система «Орешник» — это не модернизация старых, еще советских систем… Хотя, понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза,— перебил он сам себя, оторвавшись от текста.— Все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами. Но эта система действительно прежде всего результат вашей работы, работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России. Она создана именно на базе современных, новейших разработок.

Тут верилось на слово.

— И обязан сказать, что в сегодняшних условиях, когда мы сталкиваемся с новыми, возрастающими угрозами и вызовами, работа над такими системами вооружения имеет особое, можно сказать, жизненно важное значение для нашей страны,— подчеркнул Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Это было совещание, на котором Владимир Путин казался необычайно оживленным

Фото: пресс-служба президента РФ Это было совещание, на котором Владимир Путин казался необычайно оживленным

Фото: пресс-служба президента РФ

То есть это именно тот случай, когда то, что убивает не нас, а всех остальных, делает нас сильнее.

И это про то, что именно сейчас нам нужны системы, которые поменяют мир, ибо иначе жизненно важных задач не решить: испробовано все, кроме систем имени Сергея Караганова.

Между тем Верховный главнокомандующий не хотел перекоса:

— Вновь хочу подчеркнуть, что решение задач в рамках специальной военной операции, будущее России сегодня, конечно же, прежде всего зависит от наших солдат и офицеров, от мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, саперов, летчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, морского десанта, от слаженной работы всех родов войск.

Пора было, кажется уже перестать восхищаться «Орешником», но нет, еще не пора:

— Но при этом очень важно, чтобы и фронтовики, и наши граждане в целом знали, что для защиты нашей безопасности у нас есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный и научный тыл. И система оружия, которая была вчера испытана, является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России.

Не то что не пора, а и вообще не время:

— Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня! И это важно!

Верховный главнокомандующий посвятил всех в дополнительные технологические подробности, и тоже триумфальные:

— Ракетная система «Орешник» — это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. Хотя по факту система «Орешник» стратегическим оружием не является, во всяком случае, это не межконтинентальная баллистическая ракета, не является средством массового поражения, в том числе и потому, что это еще и высокоточное оружие!

И Владимир Путин выискивал все новые преимущества «Орешника»:

— При этом... добавлю, что средств противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует. И еще раз подчеркну: испытания новейшей системы мы будем продолжать.

Впрочем, это такие вещи, которые и не надо повторять два раза.

Но были и еще новости:

— Необходимо наладить серийное производство. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано. Имея в виду особую силу этого оружия, его мощь, оно будет поставлено на вооружение именно в Ракетные войска стратегического назначения.

Подробности не закончились и на этом:

— И еще важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности.

Затем президент России перешел к тому, что усилия дипломатов и экспертов в современном мире имеют все меньше значения. Все решает в конце концов «Орешник» (А раньше это бывал и Орешкин):

— Сегодняшняя военно-политическая ситуация в мире во многом определяется именно результатами конкуренции в сфере создания новых технологий, систем вооружения, развития экономики.

И, конечно, те, кто создает их,— герои СВО:

— Решающее значение, конечно, принадлежит людям, мужеству тех, кто сражается на фронте, таланту и упорству тех, кто работает на заводах и в КБ, в научных центрах, на предприятиях во всех отраслях экономики. И конечно, мы такими людьми гордимся, с такими людьми, безусловно, все задачи СВО, как я сказал, будут решены.

Василий Тонкошкуров, первый заместитель главы Военно-промышленной комиссии, выступил со своим разъяснением:

— Комплекс создан действительно в кратчайшие сроки и полностью на российских технологиях. Вопросы импортозамещения решены. Научно-производственная база предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет в кратчайшие сроки организовать серийный выпуск данного типа вооружения.

Да, и я ловил себя на том, что все еще хочется новых и новых подробностей:

— Владимир Владимирович, хотел бы отметить, что имеющиеся заделы научной и производственной базы оборонно-промышленного комплекса, военной и специальной техники позволили своевременно разрабатывать и поставлять в войска современное вооружение, в условиях специальной военной операции оперативно учитывать необходимость доработки вооружения... а также их поставки в войска. Это позволяет быстро освоить новую технику, порядок применения средств поражения и применять их непосредственно в ходе ведения боевых действий!

Он давал понять, что есть люди (и ими надо особенно дорожить), для которых война — это прежде всего средство доработки новых видов вооружений.

Один успешный залп, таким образом, приравнивается к полной реабилитации целой отрасли. Сразу хорошо вообще все:

— В настоящее время реализуется также масштабная инвестиционная программа по наращиванию производственных мощностей организациями оборонно-промышленного комплекса, что позволит значительно увеличить выпуск особо востребованных образцов вооружения и техники. Набранные темпы производства и поставки вооружения позволят достичь уровня оснащенности современными образцами вооружения военной и специальной техники в части стратегических ядерных сил более чем на 95 процентов, а по ВКС — более 82.

Впрочем, во время выступления Василию Тонкошкурову удалось помрачнеть еще больше.

Интересно, что за все время так ни слова и не сказал министр обороны.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов по крайней мере, кажется, пару раз улыбнулся даже, а то и в самом деле начинало казаться, что тут что-то все-таки очень даже не так.

А просто Юрий Борисов чаще задействован в публичных мероприятиях.

— Конструкторский, технологический, производственный, а самое главное, кадровый потенциал,— сообщил он,— позволяет создавать изделия с уникальными характеристиками, как вы уже отметили, не имеющие равных во всем мире.

Они не замечали, что уже несколько минут просто повторяют друг друга.

— Что касается производственных возможностей, то практика доказала, что в кратчайшие сроки мы способны кратно нарастить выпуск особо востребованных изделий, особенно изделий класса высокоточных,— еще раз повторил Юрий Борисов предыдущих ораторов.— Если будет потребность, резервы есть, можем и увеличить.

Но нельзя ли тоже и космодром «Восточный» наконец достроить? Или хотя бы взлетно-посадочную полосу аэродрома.

Командующий РВСН Сергей Каракаев зато высказался от души:

— Хотел бы отметить, что на основании вашего решения от июля 2023 года (вот, значит, когда было в действительности принято историческое для отрасли решение.— А. К.) кооперацией российской промышленности разработан подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности в рамках опытно-конструкторской работы «Орешник». 21 ноября 2024 года в боевых условиях проведены испытания новейшей баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковым неядерным боевым оснащением. По результатам пуска поражен стратегический объект на территории Украины. Пуск успешный, задачи выполнены. Результаты пуска подтвердили правильность заложенных проектно-конструкторских и технологических решений и реализуемость ракетного комплекса с заданными характеристиками.

Да, испытания удались, удались, мы это уже поняли.

— Данным ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно,— особо отметил Сергей Каракаев,— поражать различные цели — от одиночных до площадных, а также высокозащищенных, с высокой эффективностью… Как вы уже сказали, массированное применение данного вида оружия будет сопоставимо с применением ядерного оружия.

И тут он произнес то, что от него, может быть, и не требовалось.

— Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия оно может поражать цели,— Сергей Каракаев буквально пожал плечами,— на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности.

Европа, будем считать, содрогнулась (те, кто предвещал скорейшую российскую агрессию, убедились в своей правоте и продолжат убеждать остальных).

А кому это выгодно, еще предстоит выяснить.

Андрей Колесников