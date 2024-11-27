СКР: два человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Курской области

В результате удара ВСУ по Курской области тремя тактическими ракетами 23 ноября погибли два человека, сообщил Следственный комитет России (СКР). Возбуждено дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт) в отношении украинских военных, причастных к обстрелу мирного населения.

По информации следствия, удар был нанесен по населенному пункту Большое Жирово в Фатежском районе Курской области. Утверждается, что ВСУ применили «дистанционные средства огневого поражения».

Минобороны сообщало, что 23 ноября украинские войска нанесли удар пятью ракетами ATACMS в районе населенного пункта Лотаревка (37 км северо-западнее Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Была повреждена радиолокационная станция. Сообщалось о пострадавших среди российских военных, их число не приводилось. 25 ноября был нанесен ракетный удар по аэродрому Курск-Восточный в Халино, двое военных получили ранения.

О военном конфликте на Украине — в материале «Ъ» «Зато мы делаем ''Орешник''».