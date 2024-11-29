ПВО отразила массированную атаку 30 БПЛА на северо-западе Ростовской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила и подавила 30 беспилотников на северо-западе Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. При попытке массированной атаки погибших и пострадавших нет, но зафиксированы повреждения частных жилых домов.

Господин Слюсарь в Telegram-канале уточнил, что нанесен ущерб зданиям, расположенным в хуторе Масаловка Каменского района и слободе Дьячкино Тарасовского района. На место происшествий выехали представители оперативных дежурных служб.

Ростовский губернатор поручил главам утром провести подворовые обходы для уточнения урона имуществу, а также помочь жителям с его восстановлением.

Ранее ночью войска ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили три беспилотника в небе над Брянской областью, еще два — над Воронежской. Пострадавших и разрушений на земле в результате происшествий нет.

Вчера, 28 ноября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших при очередной атаке дронов ВСУ на движущийся автомобиль в селе Устинка Белгородского района.