Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной атаке дронов ВСУ в регионе. По его словам, беспилотник атаковал движущийся автомобиль в селе Устинка Белгородского района. В результате два человека пострадали.

«У одного минно-взрывная травма и ранение спины, у второго — баротравма. Попутным транспортом они доставлены в Октябрьскую РБ, где врачи оказали им первую медицинскую помощь»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Еще два беспилотника атаковали село Грузское Борисовского района. Первый дрон ударил по частному дому, повредив окна и кровлю. Второй взорвался на территории сельхозпредприятия, задев четыре легковых автомобиля. В Краснояружском районе, в селе Графовка, два FPV-дрона атаковали дом и машины. В доме выбиты окна, а в двух легковых автомобилях разбиты стекла и поврежден кузов.

Ранее губернатор сообщил об атаке беспилотников по селу Нижнее Березово-Второе. Тогда дроны ударили по частному домовладению: пробита кровля, выбиты окна и повреждено чердачное помещение. Обошлось без пострадавших.