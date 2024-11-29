Три беспилотника сбиты над Брянской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два беспилотника в небе над Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений на земле в результате происшествия нет.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА самолетного типа»,— написал глава региона в Telegram-канале. Господин Богомаз добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Позднее брянский губернатор проинформировал об уничтожении войсками ПВО еще одного FPV-дрона.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших при очередной атаке дронов ВСУ на движущийся автомобиль в селе Устинка Белгородского района.