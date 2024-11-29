Система ПВО уничтожила два беспилотника над Воронежской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения РЭБ уничтожили два беспилотника над Воронежской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. При инциденте никто не пострадал, но опасность атаки БПЛА сохраняется.
Ранее ночью войска ПВО сбили три беспилотника в небе над Брянской областью, пострадавших и разрушений на земле нет.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших при очередной атаке дронов ВСУ на движущийся автомобиль в селе Устинка Белгородского района.
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Кадры и события СВО за ноябрь 2024 года
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