Система ПВО уничтожила два беспилотника над Воронежской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения РЭБ уничтожили два беспилотника над Воронежской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. При инциденте никто не пострадал, но опасность атаки БПЛА сохраняется.

Ранее ночью войска ПВО сбили три беспилотника в небе над Брянской областью, пострадавших и разрушений на земле нет.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших при очередной атаке дронов ВСУ на движущийся автомобиль в селе Устинка Белгородского района.