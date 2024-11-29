«Росконгресс»: США до 2049 года потратят $138 млрд на модернизацию ядерного оружия

США израсходуют до 2049 года $138 млрд на модернизацию своего ядерного оружия. Такие данные представлены в докладе «Росконгресса», который есть в распоряжении «РИА Новости». Запасы ядерных боеголовок США по состоянию на сентябрь прошлого года оценивались в 3748 единиц.

Отмечается, что в 2023 году Пентагон получил более 200 обновленных ядерных боеприпасов, что стало самой крупной поставкой за год с момента завершения холодной войны. На дальнейшую модернизацию ядерных боезарядов до 2049 года по линии американского Минэнерго будет направлена названная сумма в размере около $138 млрд, сказано в докладе.

Авторы документа отметили, что еще около $500 млрд потратят на управление запасами, в том числе демонтаж и утилизацию компонентов старых боеголовок, а также проведение исследований, испытаний и оценки, и на инфраструктурные операции.

«Реализация США масштабных программ модернизации ядерных боеголовок, замены носителей ядерного оружия, а также увеличения производственных мощностей предприятий для исследований и разработки ядерного оружия фактически открывает гонку вооружений с Россией и Китаем»,— сделали вывод авторы доклада.

Вместе с этим они подчеркнули, что средний возраст ядерного арсенала США по состоянию на 2020 год достиг 27,5 года, что является самым высоким показателем за историю отчетности по американским ядерным силам.

21 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не меняли подхода к развертыванию своих ядерных сил после запуска Россией новой баллистической ракеты «Орешник». По ее словам, Вашингтон не стремится к прямой конфронтации с Москвой, но продолжит военную помощь Украине. Американская разведка также полагает, что выданное США разрешение на удары вглубь России не повышает риск ядерной эскалации.

Минобороны 19 ноября сообщило, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Через два дня российская армия нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш». По этому поводу Владимир Путин выступил со специальным обращением.

Подробности — в материале Андрея Колесникова «К ближайшему "Орешнику" за новою мечтой».