К ближайшему «Орешнику» за новою мечтой

28 ноября президент России Владимир Путин в Астане рассказал коллегам, что теперь в центре его собственного внимания — центры принятия решений (он не уточнил, военных или политических) в городе Киеве. Этим, утверждает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, саммит в Астане и запомнится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свои идеи из речи на саммите ОДКБ Владимир Путин активно развивал на пресс-конференции по итогам этого саммита

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Свои идеи из речи на саммите ОДКБ Владимир Путин активно развивал на пресс-конференции по итогам этого саммита

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На заседании членов Объединенного договора о коллективной безопасности все было вроде безобидно. Выступали один за другим лидеры стран, входящих в ОДКБ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко был или казался миролюбивым, расстраивался, как «печально, что Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами, причем эти фальшивки они сами и создают».

— И это в то время, как в современном мире есть великое множество транснациональных вызовов и угроз, с которыми нужно и можно бороться! — сокрушался он.

Президент Белоруссии настаивал:

— Многополярность — это историческая неизбежность!

Причем Александр Лукашенко настаивал с таким энтузиазмом, словно это он в 2007 году своей знаменитой Мюнхенской речью впервые про эту многополярность и неопровержимо высказался.

И в самом деле, он как будто намерен был перехватить стратегическую инициативу у Владимира Путина:

— Предложенная нашей страной (то есть Белоруссией.— А. К.) идея «Хартии многообразия и многополярности в XXI веке» направлена на формирование справедливого миропорядка!..

Но главное, Александр Лукашенко все-таки скорее уговаривал всех:

— Только сообща!

Он собирался строить новый мир все-таки не на обломках или тем более руинах старого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента Юрий Ушаков (в центре) провел возле Владимира Путина несколько экстренных минут прямо во время речи Александра Лукашенко (за кадром). Не приезд ли президента Сирии Башара Асада в Москву пришлось срочно обсудить?

Фото: пресс-служба президента РФ Помощник президента Юрий Ушаков (в центре) провел возле Владимира Путина несколько экстренных минут прямо во время речи Александра Лукашенко (за кадром). Не приезд ли президента Сирии Башара Асада в Москву пришлось срочно обсудить?

Фото: пресс-служба президента РФ

Остальные докладчики тоже не выглядели «ястребами».

Но потом выступал Владимир Путин. Такое впечатление, он испытывал некоторую досаду от того, что его не слышат, хотя он говорит дельные вещи про все тот же «Орешник».

Но сначала — про «Искандер»:

— Для справки, кстати, скажу, коллеги также некоторые просили об этом, что российский аналог всех трех модификаций ATACMS — это российская ракетная система «Искандер» и ее различные модификации. Масса боевой части в тротиловом эквиваленте — примерно одинаковая, дальность у «Искандера» — больше. Новая американская ракета PrSM по параметрам ни в чем не превосходит российские аналоги.

У всех остальных иностранных ракет дальнего радиуса действия также есть российские аналоги.

— Мы знаем, разумеется, сколько соответствующих систем вооружения находится на вооружении у потенциального противника, сколько на складах, где они конкретно находятся, сколько вооружений поставлено на Украину и сколько планируется поставить,— предупредительно информировал коллег по ОДКБ, а на самом деле — коллег из разных других стран Владимир Путин.

Да, именно предупредительно. Он открытым текстом предупреждал их. Да, не в первый раз. История в том, что какой-то из них может стать, как известно, последним, причем для всех: и кто предупрежден, значит вооружен, и кто предупредительно предупреждал.

Между тем следовало признать: так предметно на эту тему господин Путин не высказывался. Обычная протокольная речь оказалась совершенно не обычной. В каком-то смысле она наполнялась страстью с каждым следующим предложением:

— Мы видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев и другую военную технику. Пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах «Калибр», гиперзвуковых ракетных комплексах «Циркон», которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире!

В речи появились метафоры:

— В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты. Как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен!

Все-таки Владимира Путина очень сильно раззадорило то, что его до сих пор не слышат.

— Кстати,— решил он рассказать и о самых последних событиях,— именно эти системы оружия мы испытывали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано сто систем, сто ракет различных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударных беспилотников.

Все это, по словам Владимира Путина,— да, именно ответ на удары ATACMS. Он постоянно обращал на это внимание. Но Владимир Путин уже понял, видимо, что это с каких-то пор не производит должного впечатления, и продолжил:

— Напомню еще раз, как «Орешник» работает — как вы и просили. Десятки боевых блоков, самонаводящихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 Махов, это около трех километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура 5,5–6 тыс. градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

Владимир Путин распалялся — хоть, может, и не внешне. Но точно распалялся:

— По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного, группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких «орехов», гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия. Хотя оружием массового поражения «Орешник», конечно же, не является. Во-первых, потому, что — и это подтверждено испытанием 21 ноября — это оружие высокоточное, а во-вторых, и это самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит, и ядерного заражения после его применения.

Казалось, он хочет все же хотя бы попытаться достучатся до западных лидеров: да поймите же наконец, что всем вам грозит, и остановитесь наконец. А лучше — сдайтесь.

И вот прозвучал еще один аргумент, почему это стоит сделать. Так Владимир Путин тоже до сих пор не выражался, держал в себе:

— В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России: по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются.

Президент России в свое время намеренно не акцентировал общее внимание, допустим, на беспилотнике, который влетел в купол Первого корпуса Кремля. А теперь он говорил об этом, словно оправдывая свои будущие действия: если вы это делаете, то почему мы не можем себе позволить?

Главное было сказано. Владимир Путин порассуждал на более отвлеченные темы, которые затрагивал еще в своем обращении перед началом СВО:

— За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность? Ведь они же не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны. И с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти. Кстати говоря, те, кто исполняет эти приказы, тоже становятся соучастником преступлений подобного рода. Они не имеют права толкать людей на смерть и гнать их на убой. Более того, как я уже сказал, приказы эти являются преступными.

Не то — в Российской армии:

— Наши бойцы, напротив, прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю, пожалуй, нашего поколения в целом выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести ей, как они говорят сегодня, стратегическое поражение. Поэтому наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей. И потому никакие поставки, даже самого современного оружия, на украинскую территорию ситуацию на поле боя не изменят. У нас в армии люди разных национальностей, кто-то перекрестится, кто-то попросит о помощи Аллаха. Но все вместе пойдут вперед, и ничто их не остановит.

И его, надо все-таки полагать, тоже.

Андрей Колесников, Астана