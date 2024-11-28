Reuters выяснило мнение разведки США о ядерных рисках после ударов по России

По мнению разведывательного сообщества США, выданное Вашингтоном Киеву разрешение наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами не увеличивает риска ядерной эскалации. С таким утверждением выступило Reuters.

В статье отмечается, что в последние семь месяцев американские разведслужбы представили оценки, из которых следует, что «ядерная эскалация вряд ли связана» с разрешением со стороны администрации Белого дома атаковать российскую территорию дальнобойным оружием. По словам источника агентства, эти оценки не изменились после того, как президент Джо Байден официально изменил позицию США относительно таких ракет.

«Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию»,— приводит Reuters слова источника в Конгрессе. Уточняется, что применение российскими военными баллистической ракеты средней дальности «Орешник» также не повлияло на этот анализ.

21 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не меняли подхода к развертыванию своих ядерных сил после запуска Россией новой баллистической ракеты «Орешник». По ее словам, Вашингтон не стремится к прямой конфронтации с Москвой, но продолжит военную помощь Украине.

Минобороны 19 ноября сообщило, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Через два дня российская армия нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш». По этому поводу Владимир Путин выступил со специальным обращением.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Эскалация эскалаторов».