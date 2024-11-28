«Роскосмос»: создание необходимой для полета на Луну сверхтяжелой ракеты не идет

Пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что работы над ракетой сверхтяжелого класса в рамках текущей федеральной космической программы не ведутся. Эти проекты запланированы на отдельный федеральный проект. Ранее советник гендиректора «Роскосмоса» Олег Горшков заявил, что на создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса не хватает средств. Из-за этого, по его словам, сдвигаются сроки начала пилотируемых полетов на Луну.

«В связи с тем, что при разработке ракеты сверхтяжелого класса возникла необходимость внедрить инновационные решения, в том числе новые материалы и двигатели, было решено доработать ранее утвержденный эскизный проект на этапе технического проектирования»,— сообщила пресс-служба «Роскосмоса» (цитата по ТАСС).

В апреле 2024 года первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров заявлял, что для полета на Луну требуется ракета сверхтяжелого класса. Создание такого ракетного комплекса оценивалось в 600 млрд руб. В апреле 2023-го президент Владимир Путин поручил главе «Роскосмоса» Юрию Борисову с 2024 года приступить к созданию сверхтяжелой ракеты.

О российской космической отрасли — в публикации «Ъ» «Есть ли жизнь без Марса».