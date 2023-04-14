Путин поручил «Роскосмосу» создать сверхтяжелую ракету-носитель

Президент России Владимир Путин поручил с 2024 года приступить к созданию сверхтяжелой ракеты-носителя. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. По его словам, на разработку ракеты может понадобиться от восьми до десяти лет.

«У меня есть поручение президента создавать этот (сверхтяжелый.— "Ъ") носитель начиная со следующего года. Дай Бог. Ситуация в стране тяжелая, денег на все нет»,— сказал Борисов на Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский» в Калуге (цитата по ТАСС).

Также, по словам главы «Роскосмоса», президентом было одобрено создание федерального проекта «Млечный путь» для отслеживания космического мусора на орбите. «У нас есть программа, я думаю, она скоро превратится в федеральный проект, потому что я встречался с президентом и получил от него согласие на разработку федерального проекта под названием "Млечный путь". Эта программа предусматривает слежение в первую очередь за всем космическим мусором»,— отметил он.

Встреча Владимира Путина и Юрия Борисова состоялась 12 апреля в Кремле. В ходе переговоров глава государства утвердил предложения «Роскосмоса» по созданию новой российской орбитальной станции, а также согласился учредить орден имени Юрия Гагарина.

Подробнее о праздновании Дня космонавтики в Кремле — в материале «Ъ» «Земля в иллюминации».

Милена Костерева