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Путин об ударах по центрам принятия решений Украины: в течение дня все возможно

Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможных ударах по центрам принятия решений на Украине заявил, что «сегодня в течение дня все возможно». Ранее сегодня он рассказал, что Генштаб и Минобороны подбирают цели для поражения «Орешником» на территории Украины.

На пресс-конференции спецкорр «Ъ» Андрей Колесников спросил Владимира Путина, какие центры принятия решений имеются в виду — военные или политические. Также он задался вопросом, будут ли нанесены такие удары баллистической ракетой средней дальности «Орешник». «В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Вот прогноз такой: сегодня в течение дня все возможно»,— сказал президент.

Главные заявления Путина в Астане

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Как сообщил Владимир Путин, минувшей ночью Россия нанесла комплексный удар по объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, поражено 117 целей. За последние два дня, по его словам, Россия запустила 100 ракет и 466 БПЛА по Украине. Президент пояснил, что цели для поражения, включая центры принятия решений, обсуждаются российскими военными в ответ на неоднократные попытки ВСУ атаковать объекты в Москве и Санкт-Петербурге.

Подробнее о поездке Владимира Путина в Астану — в материале Андрея Колесникова «К ближайшему "Орешнику" за новою мечтой».

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