Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит боевые испытания «Орешника» в ответ на действия противника. Президент отметил, что Киев не раз пытался атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге. В ответ на это Генштаб и Минобороны подбирают цели для поражения «Орешником» на территории Украины.

Глава государства считает, что действующая украинская власть утратила свою легитимность, так как в стране не были проведены выборы президента. По его мнению, военнослужащие ВСУ сегодня «не понимают, за что должны сражаться», в то время как «наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей».

«За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность? Ведь они же не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны. И чисто с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказа вооруженным силам»,— подчеркнул господин Путин на саммите ОДКБ.

Владимир Путин рассказал, что сегодня ночью Россия нанесла комплексный удар по объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, поражено 117 целей. За последние два дня, по его словам, Россия запустила 100 ракет и 466 БПЛА по Украине.