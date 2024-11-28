Путин рассказал, была ли в «Орешнике» боевая часть

Журналисты в Казахстане спросили президента России Владимира Путина, была ли боевая часть в ракете «Орешник», которой Россия ударила по объекту в Днепре. Ранее ряд западных СМИ писали, что ракетная система якобы была оснащена болванками. В ответ глава государства заявил, что в использованной ракете были мощные поражающие элементы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается было там взрывчатое вещество или нет, повторяю еще раз: мы для этого испытываем (оружие.— "Ъ"), чтобы понять, что нужно сделать дополнительно»,— сказал Владимир Путин. Он добавил, что элементы в ракете способны разогреваться до 4 тыс. градусов. Эффект от применения нескольких «Орешников», по словам президента, сопоставим с эффектом ядерного взрыва.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных источников в украинском правительстве написало, что ударившая по Днепру ракета несла несколько боеголовок, но не имела взрывчатки и нанесла ограниченный ущерб.

Минобороны РФ 19 ноября сообщило, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. В качестве ответной меры 21 ноября российская армия впервые нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш». РФ заранее уведомила США о запуске «Орешника» во избежание конфликта.

Подробнее о поездке Владимира Путина в Астану — в материале Андрея Колесникова «К ближайшему "Орешнику" за новою мечтой».