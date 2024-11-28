Путин: массированный удар «Орешником» сопоставим с ядерным оружием

Президент Владимир Путин заявил, что в мире нет аналогов российской ракеты «Орешник» и появятся они не скоро. По его словам, у России есть несколько готовых к применению систем, подобных «Орешнику», а их массированное применение сопоставимо с ударом ядерным оружием.

Президент сообщил, что в России начали серийное производство «Орешника». Он также раскрыл характеристики новой ракеты: по его данным, температура ее поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов, а все, что находится в эпицентре взрыва, «по сути, превращается в пыль». Он утверждает, что «Орешник» поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

«По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "Орехов" гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия»,— сказал Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане.

Господин Путин уточнил, что Генштаб и Минобороны подбирают цели для поражения на территории Украины, и ими могут стать «центры принятия решений в Киеве». Он также добавил, что Россия производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые, и на четверть нарастит их производство.

Минобороны РФ 19 ноября сообщило, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. В качестве ответной меры 21 ноября российская армия впервые нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш». РФ заранее уведомила США о запуске «Орешника» во избежание конфликта.

Подробности — в материале «Ъ» «День "Орешника"».