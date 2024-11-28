Глава ФМБА считает, что границы «молодости» в будущем расширятся до 60 лет

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на Конгрессе молодых ученых напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает молодежью людей до 45 лет. По ее мнению, границы в будущем могут расшириться из-за увеличения продолжительности жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек — до 45 лет, я так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60. Это будут все молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды»,— сказала госпожа Скворцова (цитата по «Интерфаксу»).

ВОЗ считает молодыми людей до 44 лет. В российских законах молодежью называются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. ООН признает, что «универсального понятия нет» и предлагает считать молодыми людей от 14 до 24 лет.

О молодежной политике в России — в материале «Ъ» «Молодежь наставят на путь ценностный».