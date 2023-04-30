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Коммерсантъ FM
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В каком возрасте человек считается молодым

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Ежегодно в конце апреля отмечается Международный день солидарности молодежи. Возрастные рамки этой социальной группы четко не определены и могут разниться в зависимости от страны, организации, цели исследования. Нижняя возрастная граница обычно устанавливается на уровне 14–16 лет, верхняя — между 24 и 35 годами.

Однако возможны отклонения. К примеру, ООН прямо признает, что «универсального понятия нет» и предлагает считать молодежью людей в возрасте от 15 до 24 лет, отмечая, что иные возрастные рамки могут использоваться рядом ее собственных подразделений, а также в государствах—членах организации. В ВОЗ используется другая классификация, в которой с медицинской точки зрения молодым считается возраст от 25 до 44 лет.

В России возраст молодежи прописан законодательно. Как говорится в федеральном законе «О молодежной политике в Российской Федерации», «молодежь, молодые граждане — социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно».

Возрастные рамки встречаются в законодательстве и ряда других стран. В частности, во Вьетнаме в законе о молодежи, в Германии в Социальном кодексе (Sozialgesetzbuch), а в Кении даже в конституции (ст. 260). Однако чаще их можно найти в программах и других документах, регулирующих молодежную политику, в публикациях на сайтах статистических ведомств. К примеру, из белой книги «Молодежь Китая в новую эпоху» можно узнать, что в Коммунистическом союзе молодежи Китая состоит почти 74 млн человек в возрасте от 14 до 28 лет.

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