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Коммерсантъ FM
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Heineken построит первый в регионе Персидского залива большой пивной завод

Компания Heineken NV анонсировала строительство в Дубае (ОАЭ) большого пивного завода, которое будет вести компания Sirocco, совместное предприятие нидерландской компании и Emirates Group. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Как отмечает агентство, это будет первый большой пивной завод в регионе Персидского залива, где действуют ограничения на продажу и потребление алкогольных напитков.

Строительство завода начнется, как планируется, во второй половине 2025 года и закончится в 2027 году. Завод будет производить пиво марок Heineken, Kingfisher, Amstel, Birra Moretti и других. Компания Sirocco поставляет алкоголь в ОАЭ почти 20 лет, и запуск пивного завода, как отмечают в компании, позволит удовлетворить растущий спрос на пиво на рынке, ежегодно посещаемом 17 млн туристов.

В условиях роста притока туристов власти Дубая в последние два десятилетия постепенно ослабляли ограничения на потребление и продажу алкоголя. Не так давно власти отменили 30-процентный налог на продажу и лицензионный сбор, упростив покупку алкоголя для потребителей, хотя продажи для мусульман строго ограничиваются.

Тем временем российские производители пива, у которых существенно сократилась география экспорта, пытаются нарастить поставки в дружественный Китай.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «О пивный новый тренд»

Алена Миклашевская

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