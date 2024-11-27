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О пивный новый тренд

Российские производители пытаются нарастить поставки в Китай

Российские производители пива, у которых существенно сократилась география экспорта, пытаются нарастить поставки в дружественный Китай. Так, «Балтика» специально для рынка этой страны запускает отдельный бренд, а «Объединенные пивоварни» разливают на своих мощностях в Хабаровске напитки для китайских партнеров. Однако КНР, сократив с начала 2024 года ввоз импортного напитка примерно на четверть, и дальше может снижать эти объемы, что затруднит работу российским компаниям.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«Балтика» собирается вывести на рынок Китая бренд пива «Балтика Большой медведь», разработанный специально для этого рынка, сообщили “Ъ” в компании. Производитель отказался называть планируемый объем поставок в КНР, но уточнил, что дистрибуцией займется его официальный экспортер — Trade SA, ранее объявившая о возобновлении поставок пива в Казахстан.

«Балтика» управляет восемью заводами и считается вторым производителем пива в России после AB InBev Efes. Весной 2022 года датская Carlsberg Group, владеющая «Балтикой» с 2008 года, объявила о планах покинуть рынок РФ. В июне 2023 года российский бизнес Carlsberg был передан указом президента РФ Владимира Путина в управление Росимуществу. По данным СПАРК, в 2023 году выручка «Балтики» выросла на 8,44% год к году, до 109,2 млрд руб., при этом чистый убыток составил 28,1 млрд руб.

Доля зарубежных поставок в общем объеме продаж «Балтики», по собственным данным, за январь—сентябрь 2024 года составила 3%. Компания поставляет в Китай и другие свои напитки, включая «Жигулевское», «Арсенальное», «Дон».

За последние три года продукция «Балтики» начала продаваться как в розничных сетях Китая, так и на интернет-площадках, отмечает гендиректор Trade SA Алла Манякина.

При этом ранее «Интерфакс» со ссылкой на данные Государственного таможенного управления КНР сообщал, что экспорт пива из России в Китай за январь—октябрь 2024 года сократился на 19,5%, до $13,6 млн. Импорт же китайского пива за аналогичный период вырос почти в два раза, до $25,6 млн. Согласно прогнозу аналитического центра «Агроэкспорт», к 2026 году объем поставок российского пива в Китай может достигнуть 46,8 тыс. тонн на $31,7 млн против 31,2 тыс. тонн на $15,8 млн в 2023 году.

Другие производители пива также видят перспективу в китайском рынке. Так, холдинг «Объединенные пивоварни» (создан на базе Heineken; бренды «Три медведя», «Охота», «Жигулевское 1978» и «Бочкарев») кроме экспорта в КНР своей продукции производит на своих мощностях в Хабаровске пиво «Повелитель Севера», права на которое принадлежит китайским партнерам.

Учитывая снижение экспорта в КНР российского пива классических сортов, специально разработанный для этого рынка бренд может заинтересовать китайских потребителей, полагает совладелец дистрибуторской компании SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский.

По мнению руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, российские пивные бренды не слишком популярны в Китае, потребители в этой стране отдают предпочтение местным алкогольным напиткам.

Импортеры активизировали поставки пива из Вьетнама

В то же время, по мнению эксперта, российские компании могут пробовать выйти на рынок Китая с брендами, разработанными отдельно для этой страны. Но страна с начала 2024 года сократила импорт пива в среднем на 25%, что может помешать планам российских производителей нарастить поставки своих напитков на этот рынок, заключает господни Шапкин.

В то же время, по данным аналитической компании «Нильсен», натуральные продажи пива в России с января по октябрь 2024 года увеличились на 4,4% год к году, денежные — на 13,9%.

Владимир Комаров

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