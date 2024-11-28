Премьер Грузии пообещал придерживаться прагматизма в отношениях с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, чей состав правительства был утвержден на заседании парламента, заявил о стремлении сохранить прагматичную политику в отношениях с Россией. Несмотря на наличие «красных линий» в этом вопросе, премьер назвал одним из приоритетов урегулирование конфликта Грузии и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«У нас есть ''красные линии'', это связано с деоккупацией территорий нашей страны. У нас есть свои стремления, и эти «красные линии» будут соблюдены до конца. При этом, конечно, мы будем придерживаться прагматичной политики»,— сказал Ираклий Кобахидзе (цитата по Ambebi). Прагматичная политика, по его словам, важнейший инструмент для сохранения мира и защиты стратегических интересов Грузии.

Вместе с тем в октябре Ираклий Кобахидзе заявил об отсутствии планов по восстановлению дипломатических отношений с Россией. Дипотношения стран были разорваны по решению Тбилиси в 2008 году после ввода российских войск в Грузию и признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.

Приоритетом во внешней политике Ираклий Кобахидзе назвал и перезагрзку отношений Грузии с США и Евросоюзом. «Наша цель, как уже было сказано,— членство в Евросоюзе к 2030 году. У ЕС есть свои условия, и мы должны учитывать их от начала до конца. Естественно, мы готовы принять все те условия, которые не противоречат национальным интересам нашей страны»,— подчеркнул господин Кобахидзе (цитата по 1TV).

При этом Еврокомиссия требовала от правительства Грузии смены политического курса для начала переговоров о вступлении в Евросоюз и приостановила процесс интеграции страны в объединение. Причиной стали законы об иноагентах (оппозиция утверждала, что он похож на российский), а также о запрете ЛГБТ-пропаганды (в России это движение признано экстремистским и запрещено). Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов, на которых победу одержала правящая «Грузинская мечта», поскольку «это равноценно признанию прихода России в Грузию».

О политической ситуации в Грузии — в материале «Ъ» «В парламенте Грузии все теперь однообразно».