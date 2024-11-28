Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Парламент Грузии утвердил правительство во главе с премьером Кобахидзе

Депутаты парламента Грузии в ходе голосования выразили доверие новому правительству во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и его программе на ближайшие четыре года. Он пообещал перезагрузить отношения с Евросоюзом и США, а также «урегулировать конфликт» с Россией. В заседаниях парламента страны участвуют только депутаты от правящей «Грузинской мечты». Оппозиция результаты парламентских выборов не признает и бойкотирует заседания.

Слева направо: Ираклий Кобахидзе, Бидзина Иванишвили, Михаил Кавелашвили

Слева направо: Ираклий Кобахидзе, Бидзина Иванишвили, Михаил Кавелашвили

Фото: Georgian Dream / AP

Слева направо: Ираклий Кобахидзе, Бидзина Иванишвили, Михаил Кавелашвили

Фото: Georgian Dream / AP

За утверждение нового состава правительства проголосовало 84 депутата. Против не высказался никто. В составе правительства Ираклия Кобахидзе всего три новых министра — глава МИДа Мака Бочоришвили (одна из наиболее прозападно настроенных грузинских дипломатов), руководитель минюста Анри Оханашвили и возглавляющий Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили.

Представляя парламенту политическую программу своего правительства, Ираклий Кобахидзе назвал главным приоритетом внешней политики перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. «Вы помните, что за прошедшие годы у нас были серьезные сложности в этом, но все указывает на то, что в ближайшее время будет возможно перезагрузить отношения в обоих направлениях»,— сказал господин Кобахидзе. Среди важнейших задач он перечислил «восстановление территориальной целостности мирным путем».

Коснувшись отношений с Москвой, Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости придерживаться «прагматичной политики». «Прагматичная политика является одним из важнейших инструментов для того, чтобы мы сохранили мир и защитили наши стратегические интересы. Урегулирование конфликта между Грузией и Россией останется, конечно, одним из важнейших приоритетов»,— пояснил премьер. При этом он подчеркнул, что Тбилиси имеет свои «красные линии», которые сохранятся до конца.

О политической ситуации в Грузии — в материале «Ъ» «В парламенте Грузии все теперь однообразно».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...