Парламент Грузии утвердил правительство во главе с премьером Кобахидзе

Депутаты парламента Грузии в ходе голосования выразили доверие новому правительству во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и его программе на ближайшие четыре года. Он пообещал перезагрузить отношения с Евросоюзом и США, а также «урегулировать конфликт» с Россией. В заседаниях парламента страны участвуют только депутаты от правящей «Грузинской мечты». Оппозиция результаты парламентских выборов не признает и бойкотирует заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Ираклий Кобахидзе, Бидзина Иванишвили, Михаил Кавелашвили

Фото: Georgian Dream / AP Слева направо: Ираклий Кобахидзе, Бидзина Иванишвили, Михаил Кавелашвили

Фото: Georgian Dream / AP

За утверждение нового состава правительства проголосовало 84 депутата. Против не высказался никто. В составе правительства Ираклия Кобахидзе всего три новых министра — глава МИДа Мака Бочоришвили (одна из наиболее прозападно настроенных грузинских дипломатов), руководитель минюста Анри Оханашвили и возглавляющий Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили.

Представляя парламенту политическую программу своего правительства, Ираклий Кобахидзе назвал главным приоритетом внешней политики перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. «Вы помните, что за прошедшие годы у нас были серьезные сложности в этом, но все указывает на то, что в ближайшее время будет возможно перезагрузить отношения в обоих направлениях»,— сказал господин Кобахидзе. Среди важнейших задач он перечислил «восстановление территориальной целостности мирным путем».

Коснувшись отношений с Москвой, Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости придерживаться «прагматичной политики». «Прагматичная политика является одним из важнейших инструментов для того, чтобы мы сохранили мир и защитили наши стратегические интересы. Урегулирование конфликта между Грузией и Россией останется, конечно, одним из важнейших приоритетов»,— пояснил премьер. При этом он подчеркнул, что Тбилиси имеет свои «красные линии», которые сохранятся до конца.

О политической ситуации в Грузии — в материале «Ъ» «В парламенте Грузии все теперь однообразно».