Саломе Зурабишвили позвала на баррикады

В ближайшие дни грузинская оппозиция в очередной раз за последние годы попробует испытать на прочность правящую партию «Грузинская мечта» (ГМ), согласно официальным данным, победившую на парламентских выборах 26 октября. Оппозиционные партии не признают опубликованные ЦИКом результаты и заявляют о фальсификации итогов голосования. Такого же мнения придерживается президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая призывает граждан начать массовые акции протеста и обещает лично в них участвовать. Противники правящей партии ждали, что Запад не признает прошедшие выборы легитимными, но США и Европа не спешат поддержать революционный настрой оппозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Грузии Саломе Зурабишвили на митинге оппозиции

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Президент Грузии Саломе Зурабишвили на митинге оппозиции

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Правящая партия продолжает праздновать победу, а оппозиция обвиняет ее в узурпации власти. О непризнании официальных итогов парламентских выборов, согласно которым ГМ набрала почти 54% голосов, Саломе Зурабишвили сообщила на брифинге в своей резиденции — Дворце Орбелиани.

Выйдя поздно вечером 27 октября к журналистам в сопровождении почти всех оппозиционных лидеров, глава государства заявила, что не считает выборы легитимными, поскольку «такое признание было бы равноценно признанию прихода России в Грузию».

«Это было бы подчинением Грузии России, а я не для того приехала в Грузию, и не для того жили на свете мои предки»,— провозгласила Саломе Зурабишвили, потомок грузинских эмигрантов первой волны, покинувших Грузию после установления там советской власти в 1921 году, карьерный французский дипломат, многие годы проработавшая в МИД Франции. По ее словам, «нельзя допустить, чтобы кто-то отнял у Грузии ее будущее» с помощью «тотально сфальсифицированных русских выборов». Президент призвала граждан начать протесты с 28 октября и пообещала сама к ним присоединиться. Вечером в понедельник у здания парламента в центре Тбилиси состоялся первый митинг.

Из четырех оппозиционных объединений, преодолевших пятипроцентный барьер, в брифинге во Дворце Орбелиани участвовали лидеры трех — «Коалиции за перемены», «Сильной Грузии» и «Единства» экс-президента Михаила Саакашвили. Четвертая сила — «Гахария — "За Грузию"» экс-премьера Георгия Гахарии — в пресс-конференции президента участия не принимала. Позднее одна из ее лидеров Натия Мезвришвили сообщила, что ее однопартийцы были заняты «выявлением нарушений в ходе выборов».

Она также дала понять, что «За Грузию» не будет спешить с поддержкой других оппозиционных сил, заявивших об отказе от парламентских мандатов в знак протеста «против тотальной фальсификации». Впрочем, сам господин Гахария, выждав время, 28 октября заверил, что его партия «не придаст легитимности нелегитимному парламенту “Грузинской мечты”», и пообещал присоединиться к протесту. Однозначно отказаться от мандатов по примеру коллег он не решился.

Как бы то ни было, Саломе Зурабишвили, которая согласно Конституции, обладает лишь церемониальными полномочиями, удалось консолидировать вокруг себя большую часть оппозиции. Кроме того, согласно Основному закону именно она наделена правом созыва первого заседания новоизбранного парламента. Если президент не воспользуется этой прерогативой, то, по мнению оппозиционеров, законодательный орган, даже если депутаты от ГМ соберутся самостоятельно, не будет правомочен принимать решения.

Однако премьер-министр Ираклий Кобахидзе уже заверил, что власти «смогут преодолеть попытки саботажа со стороны Саломе Зурабишвили».

В ответ же на угрозы оппозиционеров отказаться от мандатов исполнительный секретарь ГМ Мамука Мдинарадзе призвал оппонентов «поскорее аннулировать свои предвыборные списки в ЦИКе» и создать тем самым «комфортные условия для нормальной работы в парламенте». Спикер все еще действующего прежнего созыва Шалва Папуашвили и вовсе напомнил, что после парламентских выборов 2020 года те же оппозиционеры публично отказались от мандатов, но «вскоре все вошли в парламент, несмотря на первоначальные грозные заявления».

В оппозиционной среде эту историю тоже помнят, а потому Ника Мелия, один из лидеров партии «Ахали», входящей в «Коалицию за перемены», попытался объяснить разницу между ситуацией 2020 года и нынешним положением дел. «Тогда Запад активно поддерживал “Грузинскую мечту”, а сейчас — нет»,— напомнил господин Мелия.

Действительно, отношения ГМ с Вашингтоном и Брюсселем с тех пор значительно ухудшились. Грузинские власти во время кампании называли США и ЕС «глобальной партией войны» и обвиняли в стремлении «открыть на Кавказе второй фронт против России», а за последний год приняли ряд законов, включая закон «об иноагентах», которые вызвали на Западе острую критику. В целом же политика ГМ привела к заморозке Брюсселем процесса евроинтеграции и пересмотру Вашингтоном своих отношений с Тбилиси.

Однако официальные итоги парламентских выборов были восприняты Западом неоднозначно.

С одной стороны, вслед за международными наблюдателями представители США и ЕС высказали обеспокоенность тем, что электоральный процесс проходил в атмосфере «страха и давления». Так, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал «расследовать все нарушения, выявленные в ходе выборов», отметив, что «правящая партия использовала административный ресурс, подкупала избирателей и запугивала их». По его мнению, «это помешало созданию равноправной среды и подорвало доверие к объявленным результатам».

С другой же стороны, тот же господин Блинкен не стал спешить с заявлениями о фальсификациях и непризнании результатов выборов. В схожем ключе выступил и глава Евросовета Шарль Мишель, призвавший ЦИК Грузии и «соответствующие органы выполнить свой долг и оперативно, прозрачно и независимо расследовать и рассмотреть все нарушения и обвинения, связанные с выборами». По его словам, «предполагаемые нарушения должны быть прояснены и устранены». Господин Мишель также обратился к «грузинскому руководству с призывом подтвердить приверженность европейскому курсу страны» и отметил важность «конструктивного и инклюзивного диалога между всеми политическими силами» страны. О непризнании результатов европейский чиновник также умолчал.

В то же время Вашингтон и Брюссель не поздравили ГМ с победой. Основатель «Коалиции за перемены» Ника Гварамия пояснил, что Запад выжидает, пытаясь понять, насколько масштабными будут протесты. «Никто за нас ничего делать не будет. Судьба Грузии прежде всего в руках грузинского народа, а не иностранных партнеров»,— подчеркнул господин Гварамия.

Экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, считающийся ближайшим соратником Михаила Саакашвили, сообщил журналистам, что акция в понедельник — это «только начало». Кульминацией же, по его словам, станет день, когда власти «все-таки попытаются собрать нелегитимный парламент». Он намекнул, что участники демонстрации в этом случае попытаются блокировать здание. Подобный сценарий, вероятно, приведет к столкновениям с силовиками, как это уже случалось весной, когда оппозиция и НКО протестовали против «Закона о прозрачности иностранного влияния», который все равно был принят вопреки сопротивлению оппозиции.

В Москве между тем не увидели особых нарушений на выборах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их итоги «выбором грузинского народа» и «решительно отверг» обвинения в адрес России о вмешательстве во внутренние процессы в этой республике. Вместо этого господин Песков обвинил европейские страны во вмешательстве и попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

Региональные соседи Грузии — Армения и Азербайджан — также не стали ставить под сомнение результаты выборов. А премьер Венгрии Виктор Орбан, чья страна до конца года председательствует в ЕС, и вовсе в понедельник вечером прилетел в Тбилиси, чтобы поддержать «Грузинскую мечту». На этом фоне посол Германии в Грузии Петер Фишер даже опубликовал в соцсети X «разъясняющее послание грузинским друзьям», где отмечалось, что премьер Виктор Орбан в Тбилиси будет представлять Венгрию и не сможет говорить от имени всего Евросоюза.

Георгий Двали, Тбилиси