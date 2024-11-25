В парламенте Грузии все теперь однообразно

Впервые после распада СССР в парламенте Грузии будет представлена лишь одна партия — «Грузинская мечта» (ГМ) миллиардера Бидзины Иванишвили. Оппозиция, которая по итогам октябрьских выборов получила 61 мандат из 150, отказалась работать в парламенте. Параллельно с этим власти провели перестановки в правительстве. МИД теперь возглавит одна из наиболее прозападно настроенных грузинских дипломатов Мака Бочоришвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ираклий Гарибашвили, Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе на заседании грузинского парламента

Фото: @parliamentgeo Ираклий Гарибашвили, Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе на заседании грузинского парламента

Фото: @parliamentgeo

В грузинском парламенте есть 150 мест. Но заседать в нем теперь будут лишь 89 депутатов, избранных 26 октября от партии «Грузинская мечта». Этого хватит для кворума (76 голосов из 150). Выступая перед коллегами, новоизбранный спикер парламента Шалва Папуашвили заявил: прошедшие выборы стали «борьбой Давида и Голиафа», в которой «победила правда, сознательность и любовь к Родине». «"Грузинская мечта" стоит на стороне Бога, Родины и человека»,— добавил он. После чего прокомментировал поведение оппозиции, которая в полном составе проигнорировала заседание: «Родина у них не в Грузии, а в другой стране, их ум короток и сущность узка. Они всего лишь прочная подставка для внешних сил». Господин Папуашвили не уточнил, какую страну имеет в виду, но ранее лидеры ГМ неоднократно упоминали в этом контексте США, которые, по их мнению, руководят «глобальной партией войны».

Противники нынешней власти неоднократно обещали, что не войдут в парламент, который, по их утверждению, «был украден у народа в результате российской спецоперации».

Демарш совершила и президент Грузии Саломе Зурабишвили: она не только не пришла на первое заседание, но и в специальном заявлении назвала парламент нелегитимным.

Глава государства не созывала заседание законодательного органа, хотя, согласно конституции, была обязана сделать это в течение десяти дней после публикации окончательных итогов выборов Центральной избирательной комиссией.

Саломе Зурабишвили сослалась на «тотальную фальсификацию выборов», а также на свое решение внести иск в Конституционный суд Грузии о признании выборов несостоявшимися из-за «нарушения конституционной гарантии тайны голосования». Ранее выяснилось, что пятно фломастера, которым избиратели заполняли бюллетень, было видно на оборотной стороне бумаги. То есть теоретически можно было догадаться, за кого голосовал избиратель: за правящую партию или за оппозицию.

Теперь среди возможных планов оппозиции — формирование некоего «альтернативного парламента», который будет состоять из 61 присоединившегося к бойкоту избранного депутата. Исходя из законодательства Грузии, эта структура в любом случае не сможет подменить собой действующий парламент. Речь пойдет скорее об альтернативном центре силы в стране. Точные параметры оппозиционерам еще предстоит определить.

«Конечно, альтернативный парламент не будет принимать законы, но именно его будет признавать Запад в качестве легитимного представителя большинства грузинских граждан»,— прогнозирует автор обсуждаемой сейчас инициативы, бизнесмен и политик Мамука Хазарадзе. Такой вариант полностью исключать нельзя, учитывая, что на Западе не раз подвергали сомнению официальные результаты октябрьских выборов. Напомним, что до сих пор никто из западных лидеров, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его коллеги из Словакии Роберта Фицо, не поздравил ГМ с победой.

Чтобы усилить западное направление своей политики, Бидзина Иванишвили и его команда, постоянно подтверждающие решимость вступить в ЕС и НАТО, сменили главу МИДа.

В понедельник утром премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил: место Ильи Дарчиашвили займет одна из наиболее прозападно настроенных грузинских дипломатов, глава парламентского комитета по иностранным делам Мака Бочоришвили. Она долгое время работала в представительстве Грузии при ЕС и, кроме того, неоднократно высказывалась против восстановления дипломатических отношений с РФ «до полной деоккупации грузинских территорий». Кроме того, Рати Брегадзе на посту министра юстиции сменит глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.

А в декабре парламент изберет нового президента (ранее победитель определялся в ходе всенародного голосования, но в 2017 году в конституцию были внесены изменения). При этом Саломе Зурабишвили, вероятно, тоже не уйдет с политической арены: она намекнула в беседе с журналистами, что может возглавить «альтернативный парламент».

Георгий Двали, Тбилиси