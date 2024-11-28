Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля

Депутаты парламента Абхазии приняли постановление о назначении досрочных выборов президента республики на 15 февраля 2025 года. До этого времени обязанности президента исполняет вице-президент Бадра Гунба. Ушедший в отставку с поста главы государства по требованию оппозиции Аслан Бжания говорил «Ъ» о планах баллотироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Абхазии Аслан Бжания

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший президент Абхазии Аслан Бжания

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно законодательству Абхазии, выборы должны пройти в течение трех месяцев со дня ухода президента в отставку. Аслан Бжания покинул пост 19 ноября, крайний срок голосования — 19 февраля. «В двухнедельный срок мы должны были назначить дату выборов после отставки президента. Мы выслушали все стороны, все за и против и решили назначить их на 15 февраля, в субботу»,— сообщил депутат Даут Хутаба на парламентской сессии.

Отставка Аслана Бжании стала следствием протестов, поводом для которых были планы правительства ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. 15 ноября протестующие проникли на территорию комплекса правительственных зданий, а к призывам отказаться от соглашения прибавилось требование об отставке Аслана Бжании. После переговоров господин Бжания согласился на условия протестующих, «чтобы стороны не перешли точку невозврата». В отставку также ушел премьер-министр Александр Анкваб (и. о. премьера — Валерий Бганба).

Подробнее — в материале «Ъ» «Абхазия выползает из кризиса».