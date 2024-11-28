Один из российских франчайзи KFC сменил основного владельца

Основным владельцем «Эй Кей Раша» стал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Мой первый». Раньше основным владельцем был «Лерондейл Эссетс Лимитед», который сменил кипрскую юрисдикцию на российскую. «Эй Кей Раша» управляет 97 ресторанами KFC, компания не стала переименовывать сеть после ухода американской Yum! Brands.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Смена структуры владельцев зафиксирована в налоговой. На информацию ЕГРЮЛ обратил внимание РБК. С 26 ноября 81% ООО «Эй Кей Ресторантс Раша» принадлежит ЗПИФу «Мой первый», 8,9% — ЗПИФу «Синтез». Оставшаяся доля по-прежнему у «Сбербанк инвестиций».

«Мой первый» управляется компанией «Русь менеджмент». 90% компании владеет Сергей Фролов. На его странице в LinkedIn говорится, что раньше он работал вице-президентом госкорпорации ВЭБ.РФ. 10% принадлежат Ольге Родионовой. «Синтезом» управляет «Гамма Групп», которая позиционирует себя как вторая по числу ЗПИФов, находящихся в доверительном управлении.

До смены структуры владельцев 90,1% «Эй Кей Раша» принадлежало ООО «Лерондейл Эссетс Лимитед». В августе компанию вывели из кипрской юрисдикции и зарегистрировали в Калининградской области. Владельцы не раскрываются. Структура Сбербанка владеет 9,99% «Эй Кей Раша» с 2019 года.

По информации «Ъ», «Эй Кей Раша» не стала менять название на Rostic's, так как большинство договоров на использование бренда KFC действует до 2035 года.

О развитии сети KFC после ухода владельца бренда — в материале «Ъ» «Крыльям на смех».