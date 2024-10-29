Крыльям на смех

Российская компания, выкупившая у западной структуры бизнес сети быстрого питания KFC в РФ, после сделки получила проблемные активы в Краснодарском крае. Рестораны в этом регионе были приобретены у франчайзи еще до ухода зарубежной компании. Но к этой сделке возникли вопросы у налоговиков. Они начислили недоимку почти в 264 млн руб. Эту сумму полностью выплатил текущий собственник бизнеса, пытающийся – пока безуспешно – добиться возврата части средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

ООО «Чикен Юг», управляющее в Краснодарском крае заведениями быстрого питания KFC, не смогло в апелляционной судебной инстанции добиться включения в реестр кредиторов Светланы Поповой, чья ГК «Гурман» по франшизе ранее развивала в регионе рестораны этого бренда. Об этом “Ъ” узнал из материалов дела. «Чикен Юг» требует от своего бывшего партнера почти 132 млн руб. Стороны не ответили “Ъ”.

«Чикен Юг» через цепочку юрлиц на паритетных началах принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову, которые являются владельцами компании «Юнирест». В 2022 году «Юнирест» выкупил российский бизнес американской Yum! Brands, развивавшей бренд KFC в РФ. В апреле 2023 года компания стала переименовывать свои заведения KFC в Rostic’s.

История со Светланой Поповой длится с 2017 года. Тогда инспекция №5 по Краснодару Федеральной налоговой службы (ФНС) обнаружила, что принадлежащая ей ГК «Гурман» дробила бизнес «с целью получения необоснованной налоговой выгоды путем неправомерного применения спецрежимов». Предпринимательница, впрочем, сразу после начала налоговой проверки создала в Санкт-Петербурге ООО «Чикен Юг», куда перевела свои активы, включая права на аренду помещений под рестораны KFC и на открытие новых в Краснодарском крае.

Позже она продала этот бизнес за 1,1 млрд руб. польской AmRest, создавшей в свое время совместное предприятие с Yum! Brands по развитию сети KFC в том числе и в РФ. ФНС пришла к выводу, что целью этой сделки был «вывод активов для сокращения имущества ГК "Гурман" и пресечения возможности обращения на него взыскания (со стороны налоговиков по прежнему требованию.— “Ъ”)».

По итогам ряда судебных процессов ФНС привлекла «Чикен Юг» и госпожу Попову к субсидиарной ответственности по долгам краснодарской группы и обязала их солидарно выплатить 263,9 млн руб. Весь этот долг за себя и своего контрагента выплатил «Чикен Юг».

Компания пыталась взыскать часть этой суммы у Светланы Поповой в рамках ее банкротства, попав в реестр ее кредиторов, но оператору заведений общепита в этом отказали две судебные инстанции.

Суды исходили из того, что «Чикен Юг» мог быть «дружественным кредитором банкротящегося лица». В их материалах указывается, что «Чикен Юг», «выплачивая денежные средства и за себя, и за Светлану Попову, фактически стремится к установлению своих требований в реестре кредиторов Светланы Поповой». По мнению судов, цель этих действий — «установить число голосов (в реестре.— “Ъ”), достаточное для конкуренции с иными независимыми кредиторами, включая ИФНС № 5 по г. Краснодару».

«Учитывая, что "Чикен Юг" стал на 100% выгодоприобретателем по выведенным Светланой Поповой активам, суд правомерно отказал во включении требований»,— полагает руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «Юр-Проект» Виктор Панченко. Он отмечает, что конкурсная масса в этом банкротном деле еще не сформирована, но, учитывая, что госпожа Попова являлась бенефициаром заметного бизнеса, ее имущества будет достаточно для удовлетворения требований кредиторов.

Руководитель адвокатской практики Ulezko.legal Александра Улезко не исключает, что кассация может прийти к выводам, отличным от тех, что сделали нижестоящие инстанции. По ее мнению, учитывая сложную фактуру дела о банкротстве и перспективы возврата выведенных активов, кредиторам Светланы Поповой, возможно, и удастся получить значительную часть долга.

Михаил Волкодав, Краснодар