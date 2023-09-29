Вывеское заявление

Как выяснил “Ъ”, ООО «Эй Кей Раша», управляющее по франшизе примерно 100 заведениями KFC в России, не будет менять вывески на Rostic’s и намерено сохранить прежнее название как минимум до 2035 года. На ребрендинг всех точек продаж рассчитывала американская Yum! Brands, владевшая правами на развитие KFC в России и покинувшая страну из-за военного конфликта на Украине. Эксперты считают решение франчайзи оправданным, поскольку локальный бренд менее известен у потребителей, чем американский — а это повлечет снижение потока покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Один из крупнейших франчайзи KFC в России — ООО «Эй Кей Раша» — не планирует ребрендировать заведения в Rostic’s, и все 100 заведений компании продолжат работать под вывеской KFC, рассказал источник “Ъ” на рынке общепита и подтвердил гендиректор компании Алексей Чижов. «Мы не готовы сейчас переходить в Rostic’s»,— добавил он. У «Эй Кей Раша» большинство договоров на использование бренда KFC подписано до 2035 года, что дает право компании не переименовывать свои заведения.

Права на развитие бренда KFC в РФ до октября 2022 года были у «Юниреста» — «дочки» американской Yum! Brands, заявившей об уходе с российского рынка из-за военного конфликта между Россией и Украиной. Тогда же бизнес «Юниреста» выкупил ижевский франчайзи сети — «Смарт Сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова (см. “Ъ” от 25 октября 2022 года). После ухода Yum! Brands новый владелец заявил о переименовании точек продаж KFC в Rostic’s. Гендиректор «Юниреста» Татьяна Шаманская 28 сентября сообщила “Ъ”, что компания договорилась о ребрендинге с более чем 90% франчайзи сети. Вчера же она заявила журналистам, что полностью ребрендинг всех 1,15 тыс. заведений KFC завершится к концу первого квартала 2024 года.

По данным Kartoteka.ru, в 2022 году выручка «Эй Кей Раша» выросла на 45%, до 8,6 млрд руб.

В этой же базе указано, что 90,01% принадлежат кипрской Lerondale Assets Ltd, где среди конечных бенефициаров, как ранее сообщали «Ведомости», была группа «Шоколадница» Александра Колобова. Источник “Ъ” сообщил, что господин Колобов вышел из этого бизнеса еще до пандемии. Сам бизнесмен также подтвердил эту информацию, отказавшись называть покупателя его доли.

Еще в начале 2023 года «Эй Кей Раша» и ряд других франчайзи KFC, как сообщал RTVI, просили власти приостановить сделку по продаже бизнеса Yum! Brands «Смарт Сервису». Они аргументировали это тем, что после сделки все рестораны должны быть переименованы в Rostic’s, который знает лишь около 20% населения страны, тогда как узнаваемость KFC достигает 99%. При этом размер роялти остается прежним — 11%. Однако сделка все равно была закрыта, хоть и с некоторыми трудностями.

Как сообщало агентство Reuters 25 сентября, Казначейство США откладывало рассмотрение вопроса об уходе Yum! Brands из РФ, опасаясь, что американской компании придется выплатить в российский бюджет «налог на выход». Такой сбор российские чиновники обещали ввести для всех иностранных компаний, решивших свернуть бизнес в РФ, но пока он не действует. На тот момент, по данным агентства, сделка по продаже российского бизнеса Yum! Brands была почти согласована, поэтому в процесс пришлось вмешаться Управлению по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов полагает, что нежелание «Эй Кей Раша» проводить ребрендинг «оправданно», ведь изначально компания покупала франшизу международной KFC. В случае смены названия на Rostic’s популярность заведений может упасть на 20%, считает он. Скорее всего, отмечает господин Миронов, компанию также не устраивают предложенные условия для ребрендинга.

Фастфуд, несмотря на кризис, находится в более выгодном положении, чем другие сегменты общепита. По данным Focus Technologies, в январе—июне 2023 года трафик в ресторанах быстрого питания Москвы к уровню базового 2021 года вырос на 10%, тогда как весь рынок общепита в городе сократился на 3–5%. В январе—августе 2023 года, по подсчетам Росстата, оборот рынка общепита по всей России вырос на 22% год к году, до 1,78 трлн руб.

Дарья Андрианова, Анастасия Тихомирова