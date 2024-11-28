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Коммерсантъ FM
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В США началось масштабное антимонопольное расследование в отношении Microsoft

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США инициировала антимонопольное расследование в отношении технологической корпорации Microsoft. Об этом сообщило Bloomberg, ссылаясь на источники. Разбирательство затронет несколько сфер деятельности компании, включая подразделения кибербезопасности и по работе с искусственным интеллектом.

Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ

Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ

Из материала следует, что ФТК интересует возможное использование Microsoft офисного пакета и программного обеспечения безопасности для привязки пользователей к своим облачным предложениям. С учетом того, что компания остается крупным правительственным подрядчиком и получает от ведомств, среди которых Пентагон, миллиардные контракты, опасения комиссии вызывают «провалы Microsoft в области кибербезопасности».

Bloomberg отмечает, что Microsoft находится под пристальным вниманием ФТК уже более года. Теперь после «неформальных разговоров», проведенных с бизнес-партнерами и конкурентами компании, чиновники направили Microsoft детальный запрос, в котором более чем на ста страницах потребовали предоставить все необходимые данные.

В конце октября заместитель главного юридического советника Microsoft Рима Элайли заявила, что Google систематически настраивает общественность и политиков против Microsoft, чтобы выиграть конкуренцию на рынке.

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