Microsoft обвинила Google в «теневой кампании» против нее

Заместитель генерального юридического советника Microsoft Рима Элайли считает, что Google систематически настраивает общественность и политиков против Microsoft, чтобы выиграть конкуренцию на рынке.

Госпожа Элайли заявила, что на текущей неделе начинает работать Open Cloud Coalition — организация, созданная Google для продвижения своих интересов на рынке облачных услуг. «Она призвана дискредитировать Microsoft в глазах антимонопольных органов и политиков, а также ввести общественность в заблуждение. Google приложила немало усилий, чтобы скрыть свое участие, финансирование и контроль, в первую очередь за счет привлечения нескольких европейских облачных провайдеров в качестве публичного лица новой организации»,— пишет юридический советник Microsoft.

В заявлении госпожи Элайли приводится пример очередной «теневой кампании» по дискредитации Microsoft. В сентябре Google пожаловалась в Еврокомиссию на облачный сервис Azure. По мнению Google, условия лицензионных соглашений в сервисе мешают пользователям, которые начинают пользоваться Azure вместе с пакетом Microsoft Office или серверной ОС Windows Server, переносить данные оттуда в облачные сервисы конкурентов. Как утверждает госпожа Элайли, Google подала жалобу и помогла основать коалицию Open Cloud Coalition после того, как не смогла убедить членов другой европейской лоббистской группы CISPE отклонить мировое соглашение с Microsoft по отдельному антимонопольному делу. Как утверждают в Microsoft, Google предлагала членам CISPE $500 млн наличными и кредитами, чтобы организация продолжила судебную тяжбу.

В ответ на обвинения Google заявила: «Мы и многие другие считаем, что антиконкурентная практика Microsoft ограничивает возможности клиентов и приводит к негативным последствиям для кибербезопасности, инноваций и свободы выбора».

«Мы не выступаем против какой-либо одной компании. Мы являемся прорыночной коалицией, которая сосредоточена на отстаивании принципов, которые укрепят рынок облачных сервисов в Европе, в первую очередь открытости и функциональной совместимости»,— цитирует старшего советника Open Cloud Coalition Ники Стюарта Financial Times.

Кирилл Сарханянц