Трамп назначит посланником по Украине сторонника заморозки конфликта по линии фронта

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что должность спецпосланика на Украине в его администрации займет отставной генерал Кит Келлог. О возможном назначении генерала в отставке ранее сообщали источники Reuters. Летом господин Келлог выдвигал свой мирный план по российско-украинскому конфликту — он предлагал заморозить конфликт по линии фронта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Carlos Barria / Reuters Кит Келлог

Фото: Carlos Barria / Reuters

«Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и мир снова безопасными!» — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Республиканец назвал Кита Келлога человеком с выдающейся военной и деловой карьерой и опытом в сфере национальной безопасности.

В июне господин Келлог вместе с Фредом Флейтцем, тоже работавшим в руководстве аппарата Совета нацбезопасности при Дональде Трампе, представил план прекращения боевых действий на Украине. В плане предлагалось начать мирные переговоры без требований к Киеву признать за Москвой территории. Авторы плана предложили использовать поддержку ВСУ в качестве рычага давления на обе страны, чтобы заставить их начать переговоры.

О том, что господин Трамп назначит спецпосланника по Украине для ведения мирных переговоров с Россией, СМИ сообщили в середине ноября. При действующем президенте Джо Байдене у США не было спецпосланика по Украине. При первом президентском сроке Дональда Трампа (с 2017 по 2021 год) такую должность занимал Курт Волкер.

Подробнее об отношениях США и Украины — в публикации «Ъ» «Джо Байден даст списать».