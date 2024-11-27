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Коммерсантъ FM
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Трамп назначит посланником по Украине сторонника заморозки конфликта по линии фронта

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что должность спецпосланика на Украине в его администрации займет отставной генерал Кит Келлог. О возможном назначении генерала в отставке ранее сообщали источники Reuters. Летом господин Келлог выдвигал свой мирный план по российско-украинскому конфликту — он предлагал заморозить конфликт по линии фронта.

Кит Келлог

Кит Келлог

Фото: Carlos Barria / Reuters

Кит Келлог

Фото: Carlos Barria / Reuters

«Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и мир снова безопасными!» — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Республиканец назвал Кита Келлога человеком с выдающейся военной и деловой карьерой и опытом в сфере национальной безопасности.

В июне господин Келлог вместе с Фредом Флейтцем, тоже работавшим в руководстве аппарата Совета нацбезопасности при Дональде Трампе, представил план прекращения боевых действий на Украине. В плане предлагалось начать мирные переговоры без требований к Киеву признать за Москвой территории. Авторы плана предложили использовать поддержку ВСУ в качестве рычага давления на обе страны, чтобы заставить их начать переговоры.

О том, что господин Трамп назначит спецпосланника по Украине для ведения мирных переговоров с Россией, СМИ сообщили в середине ноября. При действующем президенте Джо Байдене у США не было спецпосланика по Украине. При первом президентском сроке Дональда Трампа (с 2017 по 2021 год) такую должность занимал Курт Волкер.

Подробнее об отношениях США и Украины — в публикации «Ъ» «Джо Байден даст списать».

Фотогалерея

Кадры и события СВО за ноябрь

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17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России &lt;br>На фото: запуск ATACAMS из установки HIMARS

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России
На фото: запуск ATACAMS из установки HIMARS

Фото: U.S. Army

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В ней был расширен перечень военных угроз, для нейтрализации которых допустимо использовать ядерное оружие

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В ней был расширен перечень военных угроз, для нейтрализации которых допустимо использовать ядерное оружие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В России началось серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва «КУБ-М»

В России началось серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва «КУБ-М»

Фото: ВНИИ ГОЧС

Слева направо: медсестры с позывными Жадина и Венера в зоне СВО в ДНР

Слева направо: медсестры с позывными Жадина и Венера в зоне СВО в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Протоиерей (в центре) во время службы с мотострелками в Запорожской области

Протоиерей (в центре) во время службы с мотострелками в Запорожской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Маскировка гаубицы на одном из направлений СВО

Маскировка гаубицы на одном из направлений СВО

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Работа РСЗО «Град» в Белгородской области

Работа РСЗО «Град» в Белгородской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Служащий мобильной группы воздушного наблюдения в Запорожской области

Служащий мобильной группы воздушного наблюдения в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) в командном пункте группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) в командном пункте группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Остатки украинского беспилотника, сбитого в Раменском районе Подмосковья 10 ноября

Остатки украинского беспилотника, сбитого в Раменском районе Подмосковья 10 ноября

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Директор Росгвардии Виктор Золотов (справа) в командном пункте группировки войск нацгвардии в Курской области

Директор Росгвардии Виктор Золотов (справа) в командном пункте группировки войск нацгвардии в Курской области

Фото: Росгвардия

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Фото: @mod_russia

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17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России
На фото: запуск ATACAMS из установки HIMARS

Фото: U.S. Army

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В ней был расширен перечень военных угроз, для нейтрализации которых допустимо использовать ядерное оружие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В России началось серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва «КУБ-М»

Фото: ВНИИ ГОЧС

Слева направо: медсестры с позывными Жадина и Венера в зоне СВО в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Протоиерей (в центре) во время службы с мотострелками в Запорожской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Маскировка гаубицы на одном из направлений СВО

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Работа РСЗО «Град» в Белгородской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Служащий мобильной группы воздушного наблюдения в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) в командном пункте группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Остатки украинского беспилотника, сбитого в Раменском районе Подмосковья 10 ноября

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Директор Росгвардии Виктор Золотов (справа) в командном пункте группировки войск нацгвардии в Курской области

Фото: Росгвардия

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Фото: @mod_russia

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