Эскалация эскалаторов

Совет Украина—НАТО по просьбе Киева соберется во вторник на экстренную встречу, чтобы обсудить применение Россией в ходе СВО новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» и последние заявления российского руководства по этому поводу. Западные партнеры Украины признают, что обеспокоены новым витком эскалации конфликта, однако винят в нем исключительно Москву и заверяют, что не откажутся от военной поддержки Киева. Власти РФ же предупреждают, что продемонстрировали «контуры дальнейших ответных действий» на случай, если их озабоченности действиями Украины и ее партнеров не будут приняты во внимание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Главной темой намеченного на 26 ноября экстренного заседания Совета Украина—НАТО станут последние действия российской стороны в ходе специальной военной операции: удар по оборонному заводу «Южмаш» в Днепре новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» и выступление президента РФ Владимира Путина по этому поводу. Он, напомним, в четверг вечером в ходе телевизионного обращения назвал задействование этого нового вида оружия ответом на удары дальнобойными ракетами западного производства (американскими ATACMS и британскими Storm Shadow) по российской территории и предупредил, что Россия и впредь будет жестко реагировать на подобные действия.

Ключевые западные партнеры Украины на сигналы из Москвы уже отреагировали публично, причем так, как они это делали уже неоднократно: выразили беспокойство и осудили российскую сторону за эскалационные шаги и риторику, но в то же время заверили, что не изменят свою политику в отношении Украины. Так, власти США действия властей РФ назвали «вызывающими тревогу, опасными и безответственными». «Именно Россия ведет дело к эскалации этой войны. Но на нас ее действия сдерживающего влияния не окажут. Мы обязательно будем продолжать поддерживать храбрый народ Украины»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, добавив, что США в ближайшее время выделят Киеву очередной транш военной помощи (на $275 млн). О планах продолжать оказывать Украине военную поддержку высказались и власти Великобритании.

Реакция представителей разных стран на запуск «Орешника» и заявление Владимира Путина Канцлер ФРГ Олаф Шольц: «Насколько опасна эта война, все видят по недавней эскалации» (на мероприятии Социал-демократической партии Германии). Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: «В России если президент что-то говорит, это не болтовня, у этого есть вес и последствия… Когда Россия изменяет правила применения ядерного оружия, называемые доктриной, это не коммуникационный прием, это не уловка» (в эфире радиостанции Kossuth). Премьер-министр Польши Дональд Туск: «Конфликт приобретает драматичный масштаб. Последние десятки часов показали, что угроза серьезная и реальная, если говорить о риске глобального конфликта» (на XIII национальном съезде Союза польских учителей). Президент Сербии Александр Вучич: «Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа… или вы его (Владимира Путина.— “Ъ”) не знаете, или вы ненормальные» (на пресс-конференции). Представитель пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх: «Мы не стремимся к войне с Россией, но, безусловно, единомышленники и партнеры (США.— “Ъ”) будут поддерживать Украину» (на брифинге). Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер: «В этих заявлениях нет ничего нового, и Великобритания также ясно дает понять, что всецело поддерживает Украину в этом конфликте» (в эфире радиостанции LBC). Представитель МИД КНР Линь Цзянь: «Все стороны должны сохранять хладнокровие и сдержанность, способствовать деэскалации ситуации посредством диалога и консультаций» (на брифинге).

«Хочется верить, что между публичной реакцией официальных представителей и подлинными выводами, которые сделают власть имущие, есть разница. По крайней мере с американской стороны, где правила стратегической игры еще кое-кто помнит»,— заявил “Ъ” главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Американские военные должны, по его словам, воспринять сигнал, посланный Владимиром Путиным. «Тем более что он сочетает в себе показательную выразительность и не менее демонстративную аккуратность,— уточнил собеседник “Ъ”.— Однако политическое руководство в Вашингтоне, остающееся на посту последние недели, как будто бы сознательно рассчитывает на такое обострение, которое если не заблокирует, то максимально осложнит следующему кабинету выход из конфликта, даже есть он того захочет. И это пугает».

Что касается «показательной выразительности», то задействование Россией новой ракеты в рамках СВО привлекло внимание западных военных в том числе с технической точки зрения.

В Пентагоне, комментируя первое применение Россией «Орешника», отметили, что сейчас анализируют данные о его характеристиках и нанесенном им украинской стороне ущербе. До выступления Владимира Путина о том, что в России разработали и создали такой комплекс, публично не сообщалось. Сам Владимир Путин в четверг рассказал о ней не слишком много: это одна из новейших российских ракетных систем средней дальности — в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении; цель — оборонный завод «Южмаш» — она поразила успешно; ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов (2,5–3 км в секунду) и не могут быть перехвачены. Впрочем, в пятницу на встрече с руководством Минобороны и представителями ОПК глава государства поделился некоторыми новыми подробностями.

«Ракета "Орешник", видимо, появилась в рамках работ по ответным мерам на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году. Вероятно, изделие использует твердотопливные ступени на основе технологий, задействованных, например, в "Ярсе", а гиперзвуковые неядерные боевые части могут иметь что-то общее с "Кинжалами" или "Авангардами",— предположил в беседе с “Ъ” научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.— Дальность в несколько тысяч километров представляется вполне возможной, однако в целом эта характеристика зависит от полезной нагрузки и траектории. Потенциал преодоления ПРО и точность, предположительно, весьма серьезные благодаря маневрированию и высокой скорости боевых блоков, а также, возможно, использованию ложных целей различных типов».

По словам эксперта, испытание этого изделия в боевых условиях позволяет продемонстрировать «готовность к эскалации как в пределах существующих границ конфликта на Украине, так и в глобальном масштабе».

По словам же научного сотрудника Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Ильи Крамника, в теории средства перехвата ракет, подобных «Орешнику», есть — например, для этой задачи создаются ракеты RIM-161 SM-3 американской системы ПРО Aegis или израильские Arrow 3. «Но есть существенное "но". Они разрабатывались и испытывались для перехвата "классической" баллистики, не маневрирующей на траектории,— уточнил эксперт в беседе с “Ъ”.— Перехват с помощью этих систем управляемых боевых блоков, у которых высокая скорость, характерная для боевых блоков баллистических ракет средней дальности, сочетается с возможностью маневра на нисходящем участке траектории, никем на Западе не отрабатывался. И есть большие сомнения в том, что он может быть отработан в ближайшем будущем — для этого нужно иметь блок с подобными характеристиками, а его тоже нет». Перехват же ракеты подобного типа (если полагать, что максимальная дальность «Орешника» около 5 тыс. км) системами ПРО типа американских THAAD или Patriot, по словам Ильи Крамника, с приемлемой вероятностью невозможен, поскольку они создавались под другие цели, с совсем другими параметрами.

Применение БРСД в боевых действиях История вопроса Баллистические ракеты средней дальности (БРСД, 1000–5500 км) стоят на вооружении России, Ирана, Израиля, Индии, Китая, США, Северной Кореи и Пакистана. До 21 ноября 2024 года боевое применение БРСД осуществлял только Иран и его прокси на Ближнем Востоке. В марте 2021 года с территории Йемена, подконтрольной хуситам, была произведена комплексная атака по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Тогда была применена модификация ракеты иранского производства Zolfaghar с радиусом действия в 1000 км. В ноябре 2023 года израильская противоракета Arrow-3 перехватила выпущенную с территории Йемена БРСД Ghadr-110 иранского производства с дальностью полета до 2000 км. СМИ назвали инцидент первым в истории боем, произошедшим в космосе, так как ракета была перехвачена за пределами атмосферы. В январе 2024 года Иран применил БРСД Kheibarshekan с дальностью полета до 1450 км по базам «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) в сирийской провинции Идлиб. В апреле 2024 года при обстреле территории Израиля ракеты Kheibarshekan нанесли ущерб авиабазе Неватим. В октябре 2024 года после масштабной атаки Ирана по Израилю обломки сбитых ракет были идентифицированы как части Fattah-1 — новой иранской БРСД с дальностью 1400 км. Также при атаке массово использовались упомянутые выше Kheibarshekan.

Что же касается упомянутой Федором Лукьяновым «демонстративной аккуратности», то в Кремле в пятницу сообщили, что за 30 минут до пуска «Орешника» Россия уведомила США о предстоящем испытании своей новой баллистической ракеты через Национальный центр уменьшения ядерной опасности. Он функционирует на базе Минобороны с 1987 года. Аналогичный центр с этого же времени есть и у США (на базе Госдепартамента). По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, уведомление было осуществлено «в автоматическом режиме», то есть, видимо, не посредством звонка, а электронным способом. Подобные уведомления нужны для того, чтобы другая сторона не сочла, что речь идет о внезапном нападении на нее при помощи ядерного оружия («Орешник» может нести как ядерные, так и неядерные боезаряды).

Главный же «месседж» запуска «Орешника», по словам Дмитрия Пескова, «это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину и впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны». Как отметил Дмитрий Песков, Россия четко продемонстрировала «контуры дальнейших ответных действий» на случай, если ее «озабоченности не будут приняты во внимание». При этом он подчеркнул, что Владимир Путин был и остается открыт для контактов по урегулированию украинского конфликта и выходу на мирную траекторию.

Елена Черненко