Песков на фоне роста доллара напомнил, что россияне получают зарплату в рублях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с курсом валют, отметил, что россияне получают зарплату в рублях. ЦБ с 28 ноября повысил официальный курс американского доллара. Он превысил отметку 108 руб.— это максимальное значение с марта 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«А зарплату вы в какой валюте получаете?» — спросил представитель Кремля, общаясь с корреспондентом Life в кулуарах встречи президента РФ Владимира Путина с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Господин Песков также добавил, что Россия и Казахстан проводят большую часть расчетов в национальных валютах, и выразил удовлетворение в связи с этим фактом.

За 27 ноября доллар на международном рынке Forex подорожал на несколько рублей. В моменте он торговался по 116,5 руб./$. Накануне Банк России также отказался от покупок валюты на внутреннем рынке до конца года. Пресс-служба ЦБ уточнила, что такое решение было принято для снижения волатильности.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Подробнее о ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ» «Пристегните рубли».