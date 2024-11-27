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Коммерсантъ FM
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Официальный курс доллара ЦБ достиг максимума с марта 2022 года

Банк России опубликовал официальный курс иностранных валют на завтра, 28 ноября. Стоимость доллара повысилась до 108,0104 руб./$. Это максимальное значение с марта 2022 года. Курс евро составит 113,0947 руб./€, следует из данных на сайте ЦБ.

За 27 ноября доллар на международном рынке Forex подорожал на несколько рублей. В моменте он торговался по 116,5 руб./$. Сегодня Банк России отказался от покупок валюты на внутреннем рынке до конца года. Пресс-служба ЦБ уточнила, что такое решение было принято для снижения волатильности. После этого курс доллара в моменте падал до 110,8 руб. На 18:43 мск его курс вырос до 113,14 руб./$. Курс евро на Forex — 119,44 руб./€. В моменте стоимость евро превышала 120 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

О ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ» «Доллар подпитался санкциями».

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