ЦБ отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца года

Банк России с 28 ноября и до конца года не будет покупать валюту на внутреннем рынке. Решение принято для снижения волатильности. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Решение о возобновлении покупки валюты регулятор будет принимать с учетом складывающейся ситуации. Все отложенные покупки планируется провести в 2025 году.

При этом регулятор продолжит продавать на внутреннем рынке иностранную валюту в рамках операций по Фонду национального благосостояния.

Банк России покупал валюту на внутреннем рынке в рамках «зеркалирования регулярных операций Минфина». Финансовое ведомство проводило такие операции по бюджетному правилу.