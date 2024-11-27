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Коммерсантъ FM
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ЦБ отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца года

Банк России с 28 ноября и до конца года не будет покупать валюту на внутреннем рынке. Решение принято для снижения волатильности. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Решение о возобновлении покупки валюты регулятор будет принимать с учетом складывающейся ситуации. Все отложенные покупки планируется провести в 2025 году.

При этом регулятор продолжит продавать на внутреннем рынке иностранную валюту в рамках операций по Фонду национального благосостояния.

Банк России покупал валюту на внутреннем рынке в рамках «зеркалирования регулярных операций Минфина». Финансовое ведомство проводило такие операции по бюджетному правилу.

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