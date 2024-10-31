Под лежачий пластик кредит не течет

Граждане все чаще оставляют доступные им средства на полученных кредитных картах без движения, только за сентябрь из оборота банков таким образом могли быть исключены примерно 75 млрд руб., в годовом выражении сумма достигает 1 трлн руб. Вместе с тем Банк России последовательно ужесточает регулирование сегмента необеспеченных кредитов. Теперь по установленным лимитам по кредитным картам банки будут обязаны формировать резервы в полном объеме. В таких условиях банки должны будут более точное определять потребности заемщиков и стимулировать клиентов пользоваться кредитками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Около 30% выданных банками кредитных карт не активируется клиентами в перспективе трех месяцев, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился “Ъ”. С учетом того что в сентябре банки выдали россиянам 1,96 млн таких карт на 251 млрд руб. (см. “Ъ” от 23 октября), невостребованный лимит можно оценить более чем в 75 млрд руб. В пересчете на год это выливается уже почти в 1 трлн руб.

Клиент банка не обязан пользоваться средствами, предоставление которых ему одобрили в банке. Однако на эти неиспользуемые и, соответственно, не приносящие доход лимиты банки обязаны в соответствии с новыми требованиями ЦБ формировать резервы.

«По портфелям необеспеченных ссуд с просрочкой свыше 30 дней создается не менее 20% резерва»,— отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. При этом проблемные ссуды «в целом по розничному направлению покрыты общими резервами более чем на 130%», указывает эксперт.

Кредитные карты долгое время оставались высокомаржинальным продуктом для банков, выдачи которого наращивались, несмотря на жесткую политику Банка России в отношении необеспеченного кредитования. Наличие продолжительного грейс-периода, в течение которого не начисляются проценты, а также учет при расчете долговой нагрузки клиента не всего одобренного лимита, а средней утилизации по портфелю (до 50% в зависимости от банка) позволяли банкам выдавать карты более рискованным клиентам. Однако с третьего квартала 2024 года ЦБ запретил выдавать кредитки заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% (см. “Ъ” от 25 мая). Кроме того, банки обязаны учитывать при расчете ПДН весь одобренный лимит, а полную стоимость кредита рассчитывать без учета льготного периода. В сентябре также были даны рекомендации не выдавать клиенту более одной кредитной карты.

Жесткие меры регулятора уже оказывают давление на сегмент, итоги сентябрьских выдач показали многомесячные минимумы как в количественном, так и в денежном выражении. А тот факт, что россияне не пользуются активно картами, может привести к дальнейшему снижению в сегменте, так как отсутствие активных действий по карте сокращает для банков ее ценность с точки зрения получения информации о клиенте и потенциальной продажи ему кросс-продуктов.

Тем более что на фоне очередного роста ключевой ставки (25 октября ЦБ повысил ставку до 21%) может снизиться и интерес клиентов к карточным кредитам, так как продукт неизбежно отреагирует на повышение.

Так, в последнюю неделю октября полная стоимость кредита (ПСК) по некоторым кредитным картам, предлагаемым на финансовых маркетплейсах, достигала почти 70% годовых. По данным ОКБ, средневзвешенная ПСК в сегменте по итогам сентября составляла 25,8% годовых.

Опрошенные банкиры комментировать ситуацию на рынке кредитных карт отказались. Эксперты полагают, что банкирам придется решать одновременно две задачи. Во-первых, необходимо «прогнозировать более точно лимит, который потребляет клиент», отмечает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. По ее словам, для чего будут разрабатываться «модели, способные не только более точно формировать предодобренный лимит с точки зрения платежеспособности клиента, но и с точки зрения вероятности его потребления».

Во-вторых, банки начнут запускать «активные маркетинговые кампании, направленные на утилизацию клиентами выданного им кредитного лимита, чтобы не терять доходность», считает эксперт. В частности, банки могут предлагать более высокие кешбэки по кредитным картам, чем по дебетовым. Не исключено, что расширятся возможности по снятию и переводу средств с кредитных карт. Кроме того, в сегменте активно развивается совмещение продуктов, например, по покупкам с кредитной карты автоматически предлагается беспроцентная рассрочка и возможность даже вернуть средства, если клиент уже оплатил покупку полностью.

Полина Трифонова