Лавров об ударах ATACMS по РФ: если долго испытывать терпение, то оно закончится

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал удары вооруженных сил Украины дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории, вспомнив пословицу о терпении и его границах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: семь раз отмерь — один раз отрежь, Господь терпел и нам велел. Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается»,— сказал глава МИДа в комментарии журналисту Павлу Зарубину, который он разместил в своем Telegram-канале.

Господин Лавров также призвал страны Запада помнить о пословице «Русский мужик долго запрягает...». Глава внешнеполитического ведомства не стал озвучивать ее продолжение. Пословица заканчивается словами «но быстро едет».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после разрешения Украине применять западное оружие НАТО вступило в войну с РФ, и не исключил ударов России по военным базам альянса в Польше и Румынии.

Минобороны 19 ноября сообщило, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Через два дня российская армия нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш». По этому поводу Владимир Путин выступил со специальным обращением.

Мнения депутатов Госдумы о новой ракетной системе — в материале «Ъ» «День ''Орешника''».