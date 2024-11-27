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Коммерсантъ FM
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Лавров об ударах ATACMS по РФ: если долго испытывать терпение, то оно закончится

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал удары вооруженных сил Украины дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории, вспомнив пословицу о терпении и его границах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: семь раз отмерь — один раз отрежь, Господь терпел и нам велел. Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается»,— сказал глава МИДа в комментарии журналисту Павлу Зарубину, который он разместил в своем Telegram-канале.

Господин Лавров также призвал страны Запада помнить о пословице «Русский мужик долго запрягает...». Глава внешнеполитического ведомства не стал озвучивать ее продолжение. Пословица заканчивается словами «но быстро едет».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после разрешения Украине применять западное оружие НАТО вступило в войну с РФ, и не исключил ударов России по военным базам альянса в Польше и Румынии.

Минобороны 19 ноября сообщило, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Через два дня российская армия нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш». По этому поводу Владимир Путин выступил со специальным обращением.

Мнения депутатов Госдумы о новой ракетной системе — в материале «Ъ» «День ''Орешника''».

Фотогалерея

Какое дальнобойное оружие угрожает России

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Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — бомбардировщик Tornado. Характеристики ракеты: максимальная дальность — 250 км, масса — 1,3 т&lt;br> На фото: британские ВВС в районе Персидского залива, 2003 год

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — бомбардировщик Tornado. Характеристики ракеты: максимальная дальность — 250 км, масса — 1,3 т
На фото: британские ВВС в районе Персидского залива, 2003 год

Фото: Cpl Paul Saxby, RAF Pool / AP

Крылатые ракеты класса «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System). Имеют модификации ATACMS Block I, ATACMS Block II, ATACMS Block IA, ATACMS Block IIA. Характеристики: максимальная дальность — 140-300 км, масса — 1,3–1,6 т, оснащена осколочными элементами

Крылатые ракеты класса «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System). Имеют модификации ATACMS Block I, ATACMS Block II, ATACMS Block IA, ATACMS Block IIA. Характеристики: максимальная дальность — 140-300 км, масса — 1,3–1,6 т, оснащена осколочными элементами

Фото: Fort Sill

Ракеты ATACMS и пусковая установка HIMARS

Ракеты ATACMS и пусковая установка HIMARS

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — французский многоцелевой истребитель Rafale

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — французский многоцелевой истребитель Rafale

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пуск американских управляемых реактивных снарядов GMLRS. Характеристика ракет GMLRS M30/31: максимальная дальность — 84-90 км, масса — 302 кг. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS

Пуск американских управляемых реактивных снарядов GMLRS. Характеристика ракет GMLRS M30/31: максимальная дальность — 84-90 км, масса — 302 кг. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS

Фото: Rick Rzepka / U.S. Army

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG перед установкой на ее носитель — бомбардировщик Tornado

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG перед установкой на ее носитель — бомбардировщик Tornado

Фото: HO / Cpl Mark Bailey RAF ASA / Reuters

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже

Фото: Lewis Joly / AP

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Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — бомбардировщик Tornado. Характеристики ракеты: максимальная дальность — 250 км, масса — 1,3 т
На фото: британские ВВС в районе Персидского залива, 2003 год

Фото: Cpl Paul Saxby, RAF Pool / AP

Крылатые ракеты класса «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System). Имеют модификации ATACMS Block I, ATACMS Block II, ATACMS Block IA, ATACMS Block IIA. Характеристики: максимальная дальность — 140-300 км, масса — 1,3–1,6 т, оснащена осколочными элементами

Фото: Fort Sill

Ракеты ATACMS и пусковая установка HIMARS

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — французский многоцелевой истребитель Rafale

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пуск американских управляемых реактивных снарядов GMLRS. Характеристика ракет GMLRS M30/31: максимальная дальность — 84-90 км, масса — 302 кг. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS

Фото: Rick Rzepka / U.S. Army

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG перед установкой на ее носитель — бомбардировщик Tornado

Фото: HO / Cpl Mark Bailey RAF ASA / Reuters

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже

Фото: Lewis Joly / AP

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