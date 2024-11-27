Медведев назвал условие российских ударов по военным базам НАТО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что после разрешения Украине бить западным оружием вглубь российской территории НАТО вступило в войну с РФ. Удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по РФ привели к серьезной эскалации конфликта. Журналист спросил господина Медведева о возможности ударов России по военным базам НАТО в Польше и Румынии. Тот допустил такое развитие событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Что касается конкретных военных объектов, баз в любом из государств. В настоящий момент, если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт»,— сказал зампред Совбеза.

Минобороны 19 ноября сообщило, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Через два дня российская армия нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш». По этому поводу Владимир Путин выступил со специальным обращением.

Подробнее о новой ракетной системе — в публикации «Ъ» «Зато мы делаем ''Орешник''».