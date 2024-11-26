День «Орешника»

Пленарное заседание Госдумы во вторник началось с восхваления «Орешника». Новому ракетному комплексу, боевое испытание которого прошло 21 ноября, посвятили свои восхищенные выступления представители всех фракций. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов даже предположил, что 21 ноября «скоро назовут Днем "Орешника"». Заодно депутаты выдали несколько своих версий того, откуда взялось это название.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Зюганов уверен, что успешное испытание новой российской ракеты остудит милитаристский пыл западных агрессоров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Геннадий Зюганов уверен, что успешное испытание новой российской ракеты остудит милитаристский пыл западных агрессоров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заседание Думы во вторник стало первым после того, как вечером 21 ноября президент Владимир Путин сообщил о нанесении российскими военными «комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины» с использованием «одной из новейших российских ракетных систем средней дальности». Эмоции, переполнившие депутатов в тот момент, не выветрились и к утру 26 ноября, поэтому все традиционные еженедельные выступления от фракций оказались посвящены именно «Орешнику».

Первым на трибуну вышел лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он сообщил, что «Орешник», «под флагом которого проходят все политические события последней недели», вразумил многих и показал уязвимость «агрессоров, развязавших войну против русского мира».

Решение президента применить новое оружие коммунист назвал «своевременным, хорошо взвешенным, обстоятельно продуманным и исключительно эффективным». Тут его ненадолго прервал спикер Вячеслав Володин, чтобы выразить благодарность разработчикам комплекса, который не только является «щитом нашей родины», но и «поддерживает мир во всем мире». Господин Зюганов же, продолжив выступление, предположил, что 21 ноября назовут Днем «Орешника» и Думе «придется за это голосовать». Похвалил он и название ракеты, отметив, что в русской мифологии этим растением отгоняли злых духов, к тому же оно ассоциируется с выражением «получить на орехи».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий тоже поблагодарил разработчиков «Орешника» и других ракетных комплексов, позволивших президенту России «стать фигурой в мировом масштабе и человеческой истории, который остановил безумное скатывание миропорядка к третьей мировой войне».

Лучше всех к выступлению подготовился лидер «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, который пришел в Думу в майке с Владимиром Путиным и надписью «Крепкий Орешник» (в основу принта легла афиша знаменитого фильма с Брюсом Уиллисом). «Сергей Михайлович всегда очень креативно подходит ко всем темам»,— похвалил его спикер Володин. Продолжая креативить, лидер СРЗП выдал свою версию происхождения названия ракетного комплекса: «Если мы вспомним, то как раз орешник наряду и с березой, и с рябиной, и с ивой на Руси использовался как розги для того, чтобы наказать тех, кто не слушается». Он также признался, что, узнав о запуске, испытал чувство гордости за «верховного главнокомандующего, который слов на ветер не бросает».

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Роза Чемерис («Новые люди») вернулась к высшим материям, заявив, что «ракета с вполне милым названием» смогла «изменить войну». «Весь западный мир увидел, что больше не получится использовать украинцев как живой щит, а саму Украину — как инструмент для решения своих геополитических задач»,— пояснила она свою мысль.

Завершил выступления от фракций депутат и политолог Вячеслав Никонов («Единая Россия»), доходчиво разъяснивший то, что не успели его коллеги: «Мы дали абсолютно однозначное послание, что будем уничтожать инфраструктуру, причем не только украинскую, поскольку это послание западным державам тоже, которые просто потеряли страх Божий. И пусть потом не говорят, что не предупреждали».

Он также напомнил, что 19 ноября Россия изменила свою ядерную доктрину, и условия, при которых она считает возможным применение ядерного оружия, «Францией, Великобританией и США уже нарушены». При этом «существующие системы противоракетной обороны бессильны против "Орешника"», который, кстати, «далеко не самая мощная система» в РФ, предостерег врагов единоросс.

Подытоживая речи депутатов, Вячеслав Володин отметил единство всех пяти фракций по поводу того, что применение «Орешника» было необходимым. А потом обратился к коллегам из европейских парламентов с призывом быть более ответственными перед своими гражданами, ведь «именно европейские главы государств втягивают мир в новую гонку напряженности».

Ксения Веретенникова