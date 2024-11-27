Импортозамещение с игристым настроением

Россияне стали реже покупать импортное игристое вино из-за роста цен. За десять месяцев 2024 года продажи зарубежного игристого вина в натуральном выражении снизились на 10% год к году, пишет Shopper’s со ссылкой на компанию «Нильсен». Наиболее ощутим этот спад в категории недорогих вин: итальянского Prosecco и испанской Cava. На полках эти напитки подорожали в полтора-два раза после увеличения ввозных пошлин на вина из недружественных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Российские производители предлагают свои альтернативы, чтобы удовлетворить спрос, говорит вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев: «Prosecco и Cava — это самые крупные категории в сегменте импортного игристого, в первую очередь потому, что это достаточно недорогие вина. Cava — испанское вино, которое выдержано в бутылке, оно в принципе сопоставимо с Prosecco, а Prosecco — это игристое, которое делается в большой нержавеющей емкости. Их продавалось достаточно много, Италия была много лет на первом месте по импорту игристого, занимая более 60% рынка, закупочная цена была до €3.

В эту категорию были направлены протекционистские пошлины, чтобы поддержать российского производителя, который, кстати, делает много игристого достаточно хорошего качества, точно не хуже, чем самые дешевые позиции Prosecco.

Сам по себе стиль дешевого Prosecco, о котором мы говорим, достаточно незатейлив. Это питкое игристое вино с легким фруктовым вкусом. При этом воспроизвести этот стиль в России оказалось несложно, потому что. крупных производителей в Краснодарском крае и даже в Дагестане консультировали итальянские энологи, плюс у нас своя школа игристого. В объеме продаж российское игристое сейчас занимает уже 75%, даже на крупных рынках, таких как Москва. В регионах доля продаж игристых вин российского производства доходит до 90%. Большой объем потребления —это недорогие игристые вина, до 1 тыс. руб., Prosecco и Cava сейчас уходят выше этой планки».

Как сообщали «РИА Новости», в прошлом году именно Prosecco было лидером по ввозу в Россию из-за рубежа. В 2023-м на долю этого напитка пришлось свыше $100 млн в показателях импорта. Сейчас стоимость бутылки Prosecco в крупных столичных магазинах превышает 1 тыс. руб. и доходит до 3 тыс. руб. Гендиректор компании Ast Леонид Рафаилов не уверен, что отечественные производители смогут в полном объеме вытеснить импортные вина: «Возможно, сейчас сезонный спад спроса. Дело в том, что высокий сезон для игристых вин начинается в декабре, и только по итогам декабря мы сможем констатировать, снизился он или нет. Сильнее всего подорожала категория как раз Prosecco и Cava, то есть те вина, которые на полке можно было найти до 1 тыс. руб., а сейчас они стали, к сожалению, стоить дороже.

У российских производителей очень много хороших игристых вин. Более того, ассортимент растет, и качество достойное. К сожалению, количества хороших вин от российских производителей пока недостаточно, чтобы удовлетворить платежеспособный спрос. Я думаю, что это займет даже не месяцы, а годы, пока российские производители смогут дать достойный объем хорошего качества игристого вина, чтобы полностью или в большей части заменить импортные аналоги. Потребители готовы перейти на российское вино, но российские игристые пока не готовы к тому, чтобы полностью заменить импорт. Потребитель будет и импортные игристые вина покупать, и российские. В конце концов, мы увидим некий баланс».

Пошлины на вина из недружественных стран с 2023 года повышали дважды, в последний раз до 25%, но не менее $2 за литр. При этом продажи российского игристого вина за десять месяцев этого года выросли на 9%, посчитали в компании «Нильсен».

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Анна Кулецкая