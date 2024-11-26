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Коммерсантъ FM
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Дин победы

Китайский чемпион мира обыграл на старте матча за титул индийского претендента черными фигурами

Матч за титул чемпиона мира по шахматам в Сингапуре начался с большого сюрприза. Владеющий им китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, который весь 2024 год не выходил из состояния, похожего на фатальный кризис, черными расправился с юным индийским претендентом Гукешем Доммараджу, сыграв так, как и должен играть чемпион,— уверенно, ритмично и не обращая внимания на нахальство оппонента.

В первой партии чемпионского матча Дин Лижэнь (на переднем плане) разобрался в хитросплетениях французской защиты гораздо лучше Гукеша Доммараджу

В первой партии чемпионского матча Дин Лижэнь (на переднем плане) разобрался в хитросплетениях французской защиты гораздо лучше Гукеша Доммараджу

Фото: Eng Chin An / FIDE

В первой партии чемпионского матча Дин Лижэнь (на переднем плане) разобрался в хитросплетениях французской защиты гораздо лучше Гукеша Доммараджу

Фото: Eng Chin An / FIDE

На этот забавный факт невозможно было не обратить внимание. 2024 год в шахматах открыл традиционный супертурнир в голландском Вейк-ан-Зе, собравший очень достойный состав участников. Был в нем и Дин Лижэнь. Весной 2023-го он завоевал вакантный из-за отказа бороться за него прежнего владельца — норвежца Магнуса Карлсена — чемпионский титул, справившись в Астане с россиянином Яном Непомнящим, а потом пропал из виду. В самом буквальном смысле слова — не играл в шахматы несколько месяцев, то ли и в самом деле сражаясь с навалившимися болезнями, то ли так мучительно переваривая свой триумф.

В Вейк-ан-Зе Дин Лижэнь, по сути, возвращался в шахматы. И возвращение было бледненьким. Дин Лижэнь закончил состязание в нижней половине таблицы, а в 13 турах одержал всего две победы: над выглядевшим случайным гостем на таком турнире голландцем Максом Вармердамом с его смешным для элитного уровня рейтингом чуть за 2600 и индийским вундеркиндом Гукешем Доммараджу. Вундеркинд, который вскоре, первенствовав в кандидатском турнире в Торонто, получит претендентский статус, из-за той осечки как раз не смог занять чистое первое место и боролся за главный приз на тай-брейке с еще тремя соперниками, уступив китайцу Вэй И.

К тому срыву Дин Лижэня отнеслись спокойно: перерыв, дефицит практики, неважная форма. Обязательно ее наберет. И никто не мог представить, что за следующие 11 месяцев, за следующие 300 дней, отделявших голландское выступление от защиты титула в Сингапуре, она не изменится вообще никак, что, может, и не слишком часто, но все-таки достаточно регулярно появляясь на разных соревнованиях, он не выиграет ни одной партии с классическим контролем времени, даже сталкиваясь, как в сентябре на Всемирной шахматной олимпиаде в Будапеште, с абсолютно рядовыми оппонентами или знаменитым когда-то Алексеем Шировым, давно отметившим 50-летие. Гроссмейстера, чья игра настолько явно не соответствовала бы его высочайшему статусу, мир, видимо, еще не видел.

А в первой партии сингапурского Дин Лижэнь удивил его еще раз. Треснул по лбу, можно сказать. Когда все, включая матерых гроссмейстеров вроде Карлсена, уже считали, что в поединке против Гукеша Доммараджу ему придется страдать, китаец сразу же, на разгоне, доказал, что ощущениям и прогнозам, какими бы надежными они ни казались, если речь идет о противостоянии с такой особенной ставкой, доверять не стоит.

В этой партии он играл именно как чемпион мира. Демонстрируя, что, выбрав черными французскую защиту, редкий сейчас дебют, который в астанинском матче, например, встретился всего однажды, прекрасно знает, на что идет, как нужно поступать, даже если соперник вдруг применяет новинку в виде прыжка пешки на g4 на десятом ходу вместо более спокойных маневров ферзем или конем. Идея хода была ясна — ускорить обязательную в таких расстановках атаку на королевском фланге, заставить соперника суетиться. Но соперник на все потуги индийца реагировал равнодушно, так, словно заранее готовился к чему-то в этом духе, нахальному и провокационному,— гнул свою линию и не сбивался с ритма.

А Гукеш Доммараджу в этой партии играл именно как 18-летний парень, талантливый, однако до подножия вершины добравшийся раньше срока,— занервничав, едва увидел, что смелый план не работает, тратя уйму времени на раздумья насчет того, как все-таки из все туже и туже сжимающегося капкана выбраться.

А в цейтноте посыпались ошибки — вместе с оставленными без присмотра слабыми пешками. У Гукеша Доммараджу были шансы хотя бы продлить сопротивление, но он их не замечал, не поставив, скажем, слона на c5, чтобы не дать китайцу совершить рокировку. А когда она состоялась, рассчитывать на спасение было уже бессмысленно. Индиец сдался на 42-м ходу, чтобы на пресс-конференции убеждать, что переварит случившееся, потому что, в отличие от остальных, не сомневался, что играть будет против «лучшей версии» Дин Лижэня, а не той, что садилась за доску последние 11 месяцев, и потому что впереди еще 13 партий — дистанция чересчур длинная, чтобы рассматривать стартовую осечку, пусть белыми, как катастрофу.

Алексей Доспехов

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