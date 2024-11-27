Безопасность всего коллектива

Лидеры стран—членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в четверг проведут в Астане свой ежегодный саммит. В условиях острого конфликта России с Западом Москва и ее союзники на постсоветском пространстве будут работать над снижением числа угроз в зоне своих стратегических интересов. Одним из главных решений на саммите станет утверждение новой евразийской стратегии, в рамках которой будет одобрена программа обустройства границы с Афганистаном для обеспечения безопасности Центральной Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите ОДКБ в Минске в 2023 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Слева направо: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите ОДКБ в Минске в 2023 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Запланированному на четверг саммиту будет предшествовать совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран—членов ОДКБ. Встречи пройдут в пятистороннем формате — с участием России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, но без представителей Армении, которая заморозила членство в организации. Как пояснил накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков, «двери для физического возврата Армении к работе ОДКБ открыты». «Мы надеемся, что все-таки армянские представители рано или поздно возобновят сотрудничество в рамках этой организации»,— подчеркнул он.

Особое значение предстоящей встрече придает то обстоятельство, что Россия — один из членов ОДКБ — оказалась втянута в конфликт со странами НАТО после ударов по ее территории переданными Киеву американскими и британскими дальнобойными ракетами.

«Общая обстановка в мире резко ухудшилась»,— констатировал Юрий Ушаков.

Как сообщил ТАСС генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, в повестке заседаний в Астане нет отдельного вопроса, касающегося ударов по территории РФ, однако страны—члены организации рассмотрят ситуацию в своей зоне ответственности и на ее рубежах, и под этим подразумевается три региона: Восточно-Европейский, Кавказский и Центрально-Азиатский.

По словам господина Тасмагамбетова, Россия пока не запрашивала помощь у ОДКБ в связи с ударами западными дальнобойными ракетами по ее территории. «В рамках Договора о коллективной безопасности предоставление помощи, включая военную, происходит по просьбе, по запросу самого государства-участника. Как вы знаете, эта норма договора уже применялась на практике. На данный момент такого запроса от России не поступало»,— отметил генсек ОДКБ.

В целом прозвучавшие накануне встречи в Астане заявления свидетельствуют: ОДКБ пока воздерживается от того, чтобы расширить свою традиционную повестку и вслед за Россией быть втянутой в конфликт с НАТО. «Задача организации — это защита территориальной целостности, суверенитета и независимости государств-членов»,— заявил Имангали Тасмагамбетов в эфире телеканала СТВ. И добавил: «Если говорить непосредственно о вызовах и угрозах, то это прежде всего транснациональный терроризм, религиозный экстремизм, незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия и нелегальная миграция. По всем этим направлениям мы очень серьезно работаем».

В качестве одного из примеров коллективного взаимодействия генсек ОДКБ привел операцию по борьбе с наркотиками, проведенную в конце октября. «Принимали участие пограничные службы, таможенные службы, службы государственной безопасности государств—членов ОДКБ. Наблюдателями были представители Китая, Ирана, Шанхайской организации сотрудничества, СНГ и Управления ООН по борьбе с наркотиками. В целом было задействовано 24 тыс. сотрудников»,— сообщил Имангали Тасмагамбетов.

Учитывая, что диалог со странами НАТО сейчас маловероятен, ОДКБ намерена сосредоточить внимание на Евразии, где сохраняются возможности для коллективной игры.

Как было объявлено накануне, к подписанию в Астане подготовлено 14 документов, в том числе итоговая декларация государств-членов, в которой будут зафиксированы единые подходы к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.

«В текущей военно-политической ситуации ОДКБ продолжает укрепляться в роли стержневого механизма обеспечения безопасности и стабильности не только в зоне своей ответственности, но и на обширном евразийском пространстве и в перспективе имеет потенциал стать узловым элементом новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии»,— заявил накануне саммита Юрий Ушаков. Он указал на то, что «государства-члены последовательно выступают за урегулирование конфликтов политико-дипломатическим путем» и их сотрудничество в рамках ОДКБ «не направлено против других государств и не несет им угрозы, а служит интересам мира и стабильности».

Одним из ключевых решений на саммите станет принятие межгосударственной программы по обустройству таджикско-афганской границы.

«Вы прекрасно знаете, что значит Афганистан для Центральной Азии. Хотя ситуация вроде бы стабилизировалась и в мирное русло все-таки медленно, но продвигается, тем не менее террористических организаций на территории Афганистана еще достаточно. Безусловно, проблема очень серьезная»,— напомнил Имангали Тасмагамбетов. По его словам, подписание этой программы позволит странам ОДКБ совместно обустроить этот участок границы и тем самым обеспечить безопасность всего региона Центральной Азии.

Весьма символичное заявление на афганскую тему сделал и Юрий Ушаков, напомнив о рассмотрении в России вопроса о снятии с движения «Талибан» статуса «террористической организации, запрещенной в РФ». «Есть определенные рассуждения в пользу того, чтобы начать сотрудничество с этой организацией,— заявил господин Ушаков, добавив: — Пока что это в форме рассуждений происходит».

Сергей Строкань