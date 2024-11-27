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Коммерсантъ FM
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«Ростелеком» сообщил ФАС об отмене наценки на мобильную связь в Крыму

Абонентам «Ростелекома» с 20 ноября во время нахождения в Крыму не устанавливают наценку на использование мобильной связи, сообщила Федеральная антимонопольная служба. Минуты, СМС и гигабайты расходуются из пакета или оплачиваются по стандартным условиям. «Ростелеком» предоставил такую информацию ФАС.

Наценку за использование мобильной связи в Крыму раньше отменила «Т2 Мобайл». «Вымпелком» (бренд «Билайн») обещал сделать это с начала 2025 года, «МегаФон» — не позднее 28 февраля. ФАС в августе возбудила дела в отношении МТС, «МагаФона» и «Билайна» из-за наценок на связь сверх тарифов в Крыму.

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ» «В Крыму выявили непереносимость».

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