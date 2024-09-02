В Крыму выявили непереносимость

Крымские абоненты МТС пожаловались в Генпрокуратуру на то, что оператор не переносит их номера в сеть местного оператора «Миранда-медиа». Сейчас около 2,5 тыс. абонентов не могут сменить оператора, и около 90% всех заявлений в регионе получают отказ «из-за несоответствия данных». Собеседники “Ъ” при этом говорят, что пока нет механизма, который мог бы проверить законность таких действий оператора-донора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Абоненты МТС в середине августа пожаловались в главное управление Генеральной прокуратуры по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам на то, что оператор не переносит их номера в сеть крымского «Миранда-медиа», следует из трех обращений в органы, с которыми ознакомился “Ъ”.

Абоненты пишут в своих жалобах, что их заявки на перенос номера были отклонены «из-за несоответствия» паспортных данных. При этом они утверждают, что устранили неточности через «Госуслуги» или при личном визите в салон связи и подавали заявления повторно, однако снова получали отказ в переносе номера. Абоненты просят провести проверку в отношении МТС и принять меры.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 19,99% ООО «Миранда-медиа» принадлежат «Ростелекому», 80% — ООО «СК Люкстранс», доля находится под обременением в АО «Акционерный банк "Россия"». Оператор оказывает услуги связи в Крыму, Севастополе, ДНР и ЛНР; под брендом «МирТелеком» — в Запорожской и Херсонской областях.

Перенос номера от одного оператора связи к другому (Mobile Number Portability, MNP) действует в РФ с 2013 года. Но абоненты могут перенести номер только в пределах своего региона. В июне “Ъ” писал, что Минцифры по рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) готовится ввести процедуру межрегионального переноса номера от оператора к оператору. Против этого выступает «большая четверка», которая считает, что из-за этого нужно будет унифицировать тарифы и условия обслуживания в разных регионах страны (см. “Ъ” от 6 июня).

В МТС отказались от комментариев. В Минцифры и главном управлении Генеральной прокуратуры по СКФО и ЮФО не ответили на запрос “Ъ”.

Официально МТС в Крыму не представлена, существующие крымские абоненты зарегистрированы в Краснодарском крае, объясняет собеседник “Ъ” на телеком-рынке Крыма. «В 2014 году после ухода украинских операторов с полуострова жителям раздавали сим-карты МТС: так было проще всего подключиться к существующей инфраструктуре предыдущих операторов, так как ранее там была их дочерняя компания»,— говорит он. «"Миранда" имеет лицензию и работает в Краснодарском крае как виртуальный оператор, поэтому переход абонентов к другим операторам, работающим в регионе, должен проходить без проблем»,— заявил “Ъ” представитель «Миранды-медиа».

«Внутри региона ничто не препятствует переходу абонентов других операторов на обслуживание в эту компанию с сохранением номера,— говорит заместитель гендиректора НИИ радио (оператор переноса номера) Владимир Рисман.— Такие успешные переходы, по нашим данным, уже есть, но их всего 10% от поданных заявок». Источник на телеком-рынке Крыма рассказал, что общее число заявок на перенос номера из МТС в «Миранда-медиа» составляет около 2,5 тыс. с мая этого года, когда последний запустил там собственную сеть мобильной связи.

Большинство заявок отклоняются по причине несовпадения данных, продолжает господин Рисман. По действующему законодательству корректность сведений об абоненте при переносе проверяет оператор-донор, при этом нет механизма, который позволил бы контролировать правомочность принятых решений.

По данным Роскомнадзора за 2023 год, почти 13% жалоб по поводу переноса мобильных номеров пришлось именно на отказы.

В НИИ радио рассказали “Ъ”, что совместно с Минцифры «прорабатывают регулирование о наделении НИИ как оператора базы данных перенесенных номеров функционалом верификатора — независимого арбитража MNP». Это поможет свести к минимуму неправомерные отказы со стороны операторов-доноров.

Алексей Жабин